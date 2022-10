Politický diář Jany Havligerové: Co politik, to náměstek. Když ne teď, tak příště

Fialově vládě se skoro podařilo opravit zásadní chybu českého volebního systému – nutnost skládat koaliční kabinety.

Nebo jinak, umetla cestu k úspěšnému překonání této kardinální překážky poklidného vládnutí. S odbornými náměstky na ministerstvech je amen, vítězné politické formace si budou moci najmenovat neomezený počet politických náměstků. Novelu služebního zákona, která to zaručí, sice ještě neschválila horní komora parlamentu, ale její význam snad senátoři nepřehlédnou. Ostatně, můžou si přečíst programovém prohlášení pětikoalice: „Upravíme služební zákon tak, aby úřady fungovaly efektivněji, byly otevřené a posilovaly svou kompetenci.“ Řeči o přidělování trafik si milí voliči strčte za klobouk.

Vláda hodlá příští rok přijmout osm tisíc nových státních zaměstnanců, dá se vyčíst z návrhu státního rozpočtu na příští rok. Mají to být učitelé, policisti a hasiči. Naopak propustit – opět podle plánu státních financí, chce sedm set úředníků. Měla by k tomu dodat vysvětlení, jak se při takovém tempu chce a může dopracovat k zeštíhlení státní správy o třináct procent, tedy zbavení se zhruba deseti tisíc zaměstnanců, což slibuje v programovém prohlášení. Toho se nejspíš nedočkáme.

Bývalý šéf resortu školství Petr Gazdík se vrací na ministerstvo, bude poradcem svého nástupce Vladimíra Balaše. Ten buduje poradní tým, má v něm být až patnáct lidí. Mimo jiných například i další exministr školství Robert Plaga, bývalý prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka a také ředitel společnosti Scio Ondřej Šteffl. Zřejmě slušnej oddíl. Co ale bude dělat ministr?

