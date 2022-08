Politický diář Jany Havligerové: Nevíte co si počít v zimě? Ministr Síkela pomůže

Rezort průmyslu má podrobný plán, jak v případě nouze vytápět veřejné i soukromé budovy na nižší teplotu. Dodržování pravidel by v případě jeho prosazení kontroloval po celé republice úřad se stovkou zaměstnanců. A kuchařka jak vařit, péct a smažit by pane ministře Síkelo k mání nebyla?

Reklama

Ministr financí Stanjura potvrdil, že daň z mimořádných zisků by se kromě energetických firem mohla týkat i bank. Peněžním ústavům se podobné úvahy nezamlouvají, „dobrovolnou dohodu“ místo mimořádného zdanění prosazuje opozice, přednost by jí dali i někteří poslanci ODS. Tak to už tady bylo. Vlastně je – Národní fond rozvoje. Založily ho čtyři největší tuzemské banky, vyvlékly se tak ze sektorové daně, na jejíž zavedení v minulém volebním období tlačila ČSSD. Za rok a půl existence fond neinvestoval ani korunu. Skutek utek.

Andrej Babiš vyhrožuje hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě. Pokud premiér neodvolá ministra vnitra Rakušana. Situace je podle expremiéra vážná a vyžaduje rychlý řez, aby Fialova vláda dál nezesměšňovala „vlastní zemi před celou Evropou a celým světem“. Poměr hlasů ve sněmovně – vládní koalice 108, opoziční ANO a SPD 92 poslanců.

A ještě jedna rekapitulace: Babiš je obžalovaný z dotačního podvodu při stavbě areálu Čapí hnízdo. Vrchní státní zastupitelství v Praze přezkoumává podezření na daňové úniky firem holdingu Agrofert za reklamu pro Čapí hnízdo. Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti zkoumá podmínky nabytí vily v Mougins na jihu Francie kvůli podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků. Babiš dělá Česku ostudu před celou Evropou a světem. Měl by složit poslanecký mandát a vypadnout z politiky.

Inflace tlačí Čechy do investic. A to je dobře Money Dvojciferná inflace likviduje úspory podstatně rychleji, než je tuzemské domácnosti zvládají vytvořit. Řešení, která by nad mocnou silou požírající úspory zvítězila, moc není. Jedno je jisté. Nedělat nic je špatně. Pokud nechcete chudnout, investujte, zní zaručená rada ekonomů. Ale i ta má svá úskalí. Zlaťák Přečíst článek