Jana Havligerová: Rakušanovi stanaři mají problémy. Samotná volba nového vedení je nevyřeší

Hnutí STAN se povedl husarský kousek. Pár měsíců po veleúspěchu v parlamentních volbách, v nichž získalo třiatřicet poslaneckých mandátů a stalo se druhým nejsilnějším vládním uskupením, je bez vedení.

Respektive, jeho vedení se v posledních měsících z velké části rozpadlo, ze čtveřice řadových místopředsedů zvolených loni v létě zůstala pouze místopředsedkyně dolní komory parlamentu Věra Kovářová.

Prekérní situaci, na níž se podepsala především korupční kauza spojená s exnáměstkem pražského primátora Hlubučkem, teď budou stanaři řešit na mimořádném volebním sjezdu. Post předsedy, možná dokonce bez debaty, obhájí ten dosavadní - vicepremiér Vít Rakušan. Na nominačních konferencích k obhajobě mandátu získal podporu všech regionů.

Kromě něj nominovaly kraje do předsednictva pětadvacet lidí. Na jména se neptejte, stejně by vám nejspíš nic neřekla. Personální nouzí tedy hnutí netrpí. Ostatně, Rakušan to často a rád zdůrazňuje. Jak říká, STAN má ve svých řadách mnoho poctivých a pracovitých lidí…

Poděbradská vzpoura

Jenže pes je zakopaný jinde. Kardinální otázka zní: Jsou to osobnosti, které obstojí i v celostátní politice a pod dohledem jiných, než radničních novin? Přešlapů má hnutí na kontě víc než dost, ale asi nejlépe ilustruje základní problém stanařů čerstvý příběh ze středních Čech. Říkejme mu třeba Poděbradská vzpoura.

Tamní starosta Jaroslav Červinka, jinak také lídr kandidátky do komunálních voleb, byl donucen odstoupit kvůli výroku o Romech. Poděbradští stanaři ovšem aféru vyhodnotili jinak než celostátní vedení STAN, a vzápětí odstoupila celá kandidátka. Do voleb ti samí lidé půjdou jako Nezávislí kandidáti Poděbrady.

V lokální politice se zkrátka na nějaký ten rádoby vtípek ze čtvrté cenové nijak pohoršeně nehledí. Jakož i na jiné kiksy. Celostátní politika naštěstí ještě tak hluboko neklesla. I když, jednání ve sněmovně občas takový dojem vzbuzovat může. Krize stanařů tak ve velké míře pramení z toho, že jsou zvyklí řešit vnitřní problémy po sousedsku. Oprostit se od lokálních manýrů pro ně nebude až tak jednoduché.

Navíc, hnutí STAN v podstatě ani nemá vlastní program, a byť se hlásí ke středopravé části politického spektra, nemá ani žádný ideový profil. Ten jim v minulosti dodávalo spojenectví s TOP09, od doby, kdy se stanaři od topkařů trhli, se o ideové ukotvení ani náznakem nepokusili.

Jistě, mohu být partají pro všechny, ale při slabém a těkavém voličském jádru záhy také stranou pro nikoho. To je ale jiná kapitola jejich bytí a nebytí, a docela jistě ji nevyřeší mimořádný volební sjezd.

Hnutí má ale také mimořádnou kliku. Vláda, prakticky všechny vládní partaje, budou STAN držet nad vodou, pomáhat, aby hnutí bylo stabilní. Stanaři jsou zastoupením v parlamentu tak silní, že pokud by padli, padla by celá pětikoalice.

Řečeno s nadsázkou, myšleno bez urážky – politici ze STAN budou mít dostatečně velký, silně hájený výcvikový prostor na to, aby se naučili stolovat a jíst příborem. Ten jiné partaje, které v minulosti musely pracovat na obnovení lesku značky, neměly.