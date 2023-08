Politický diář Jany Havligerové: A je to tady, vládní provoz začíná

Prázdninovou avantýru občanského demokrata, ministra spravedlnosti Blažka s lobbistou Nejedlým ocenil šéf ODS, premiér Fiala žlutou kartou. Ministr prý ví, co toto vyjádření ve sportovní terminologii pro něj znamená. Tak určitě. Být mimo ligové hřiště a kopat nějaký okresní přebor by asi Blažka dvakrát nebavilo. Na nějakou dobu se nejspíš nikde nezakecá.

Prázdniny pomalu končí, na letní aférky by se dalo zapomenout. To by ale nesměl být ve vládě ministr Válek. Ten vyjádřil přesvědčení, že pokud by v případě setkání s Nejedlým šlo o člena vlády za TOP09, byl by odvolán. To jako fakt? V tom případě by šéf zdravotnictví, který už téměř rok slibuje, že se situace na trhu s léky stabilizuje a ta se stabilizuje tak, že léky nejsou, by měl post dobrovolně opustit. Jenže v případě TOP09 platí – máme jen to, co vidíte.

Návrh státního rozpočtu na příští rok ministr financí předloží vládě ve čtvrtek 31. srpna. Podobu státních dotací, respektive jejich snížení (v příštích dvou letech to má být o 54 miliard), projednají zástupci ministerstev o dva dny dříve, konsolidační balíček – jeho hlavní část tvoří právě krácení dotací – prošel ve sněmovně teprve prvním čtením. Jak rozpočtový návrh na rok 2024 vznikal, ví jen Bůh a Svatý Václav.

