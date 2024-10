Vláda probere zvýšení platů politiků. Poslanci by si mohli polepšit až o 14 tisíc

Vláda začne jednat o zvýšení platů vrcholných politiků a soudců. Není ale jisté, zda debatu dokončí, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Zdůraznil, že kabinet zákonem pouze reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, jinak by se platy neupravovaly. Podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) by platy vrcholných politiků mohly příští rok vzrůst o víc než 13 procent.

„Je to reakce na rozhodnutí Ústavního soudu. Kdyby Ústavní soud takto nerozhodl, tak jsme ten zákon nijak neupravovali,“ řekl Stanjura k návrhu na růst platů v příštím roce. Letos platy vrcholných politiků zůstaly v souvislosti s jednou z úprav ve vládním konsolidačním balíčku v podstatě na loňské úrovni.

Nastavením platů poslanců, senátorů, členů vlády, prezidenta, soudců a dalších vysokých funkcionářů se musejí politici znovu zabývat potom, co Ústavní soud zrušil koncem května s platností od příštího roku zákonný koeficient nutný pro jejich výpočet z průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství vždy za předloňský rok. Soud uvedl, že letošní snížení soudcovských platů, které spočívalo v trvalé změně tohoto koeficientu, odporuje ústavnímu pořádku. Bez schválení nové úpravy by platy nebylo jak stanovovat. Ústavnost snížení platů u politiků ale Ústavní soud v rozhodnutích nezpochybnil.

O kolik se zvednou platy?

Pokud bude předloha přijata, plat řadového poslance by podle předběžných dat stoupl příští rok o 14 tisíc korun na 116 400 korun. Plat prezidenta republiky by mohl činit 388 tisíc korun, o 46 800 korun víc než teď. Předsedové obou parlamentních komor a premiér by příští rok podle výpočtu z nyní aktuálních údajů pobírali 312 500 korun, místopředsedové Sněmovny a Senátu a ministři pak 222 tisíc korun. Nárůst by činil 37 600 korun a 26 700 korun. Odměna místopředsedy vlády by se mohla zvýšit o 32 400 korun na 268 400 korun a předsedů parlamentních výborů, komisí a delegací o 19 700 korun na 163 800 korun. Místopředsedové senátních a sněmovních výborů a předsedové podvýborů by si mohli polepšit o 16 800 korun na 140 100 korun.

Prezident Petr Pavel dnes v Brně řekl, že je potřeba nalézt systémové řešení. Současný takzvaný automat podle něj není všespásný a šťastně nastaven, když je do něj nutné vstupovat. „Nedovedu si představit, že by v situaci, ve které jsme, teď měly jedné skupině růst platy výrazným způsobem, ať už se bavíme o politicích, soudcích, státních zástupcích, než jiné skupině,“ uvedl.

Prezidentská kancelář podle serveru Echo24 navrhla, aby se část prezidentských náhrad mohla převést na Pavlovu manželku. V původní verzi novely MPSV navrhlo uzákonění zcela nové náhrady, jež by činila 30 procent náhrady hlavy státu a příští rok by mohla být 108 300 korun.

„Po dohodě s MPSV se náhrady prezidenta republiky poníží o částku navrhovanou jako náhrady první dámy. Nedojde tedy k navýšení výdajů státního rozpočtu,“ sdělil webu ředitel odboru komunikace Hradu Vít Kolář. Zároveň se má nově prezidentově manželce hradit sociální a zdravotní pojištění. Mluvčí MPSV Kateřina Procházková serveru sdělila, že resort bude postupovat podle návrhu prezidenta.

Stanjura dnes řekl, že by bylo vhodné řešit záležitost systémově i společně s úpravou renty pro bývalé hlavy státu. „Stát má vytvářet důstojné podmínky jak pro současného prezidenta, jeho paní, nebo pro nějakou budoucí prezidentku a jejího manžela, tak ale i pro ty, kteří už ve funkci skončili,“ řekl.

O plánu poprvé zavést financování činnosti partnerky či partnera hlavy státu informoval minulý týden server Blesk.cz. Dosud první dámy neměly nárok na vlastní náhrady výdajů spojených s jejich postem a pozice partnerky či manželky prezidenta ani není nijak ukotvená v právním řádu.

