Michal Nosek: Olympiáda bez Prazdroje? Pivo v českém domě nově ovládnou příbuzní sportovců a pivovary s příběhem

Tradiční plzeňský ležák letos v Českém domě na pařížské olympiádě nahradí produkce šestnácti minipivovarů. Po bouřlivé rozpravě o vhodnosti, či nevhodnosti designu oblečení pro olympioniky se i o tomto kroku jistě povedou nekonečné a hlavně nesmyslné diskuze bez relevantního výsledku.

Reklama

Plzeňský Prazdroj, který patří do japonské pivovarnické skupiny Asahi, se rozhodl, že nechce mít nic společného s hrami a pořadateli, kteří umožní účast některým ruským a běloruským sportovcům. České sportovce však podporovat zůstane, což je určitě dobrá zpráva.

Jinak je ono vymezení se proti účasti ruských a běloruských sportovců na hrách velice diskutabilní. Předseda Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov na sociální síti Telegram totiž již dříve výstražně uvedl, že Ruský olympijský výbor podporuje ty, kteří odmítnou neutrální status. Jinými slovy, budou olympiádu ignorovat. Tím z několika desítek ruských sportovců, kteří si hry ujít nenechají, a budou závodit v neutrálních dresech, udělal jasné nepřátele válčícího impéria.

Paříž před olympiádou vyklidila největší squat. Stovky lidí skončí na ulici Politika Ve squatu podle deníku Libération bydleli pracující migranti i děti školou povinné. ČTK Přečíst článek

Tito odvážlivci by si tudíž, místo nevůle, zasloužili podporu za odvahu reprezentovat sami sebe. Proti jejich účasti se navíc vyslovila i ruská vláda. Ta slovy mluvčí ministerstva zahraničí Marie Zacharovové uvedla, že pravidla MOV pro účast individuálních ruských sportovců na olympijských hrách jsou pro Rusko nepřijatelná.

Reklama

Dost politiky a zpátky k pivu

Výčepy, ze kterých v českých olympijských domech na minulých hrách proudilo plzeňské, neosiří. Zaplní je soudky šestnácti českých a moravských minipivovarů, které se budou po čtyřech a ve čtyřech turnusech střídat na čepu.

„Do Českého domu se chodí na pivo, a tak jsme rádi, že můžeme fanouškům z celého světa představit, jak dobré a různorodé pivo se u nás vaří,“ představuje novinku předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Toho určitě těší, že jedním ze zastoupených minipivovarů je i Hostivar, tedy jeho oblíbené domovské pivo.

Podpora pro „chudé“ šampiony. Zlatí atleti v Paříži poprvé dostanou peníze za výkon Enjoy Vítězky a vítězové atletických disciplín na letošní olympiádě poprvé dostanou za své výkony finanční odměnu. I přesto však atletika zůstává chudým sportem. Kolik třeba dostává a jak žije nejlepší maratonec všech dob? Karel Pučelík Přečíst článek

Hostivar se může pyšnit i tím, že jedním z jeho akcionářů je František Švík, otec windsurfařky Kateřiny Švíkové, která se na hry kvalifikovala. Podobné to je i u Únětického pivovaru, který bude rovněž na čepech Českého domu zastoupený. Na olympiádu se totiž kvalifikovala i neteř jeho majitele Štěpána Tkadlece, jachtařka Sára Tkadlecová.

Akcionáři Asahi, majitele Plzeňského prazdroje, téměř určitě žádné příbuzné v české olympijské delegaci nemají. To však neznamená, že urquel v Paříži v průběhu Olympijských her zastoupený nebude. Žíznivec bažící po své milované značce ho sežene v každém supermarketu řetězce Carrefour. Třetinku za 4,21 eura.

Podívejte se, co obléknou čeští reprezentanti na OH v Paříži

Proměna kokainem prosáklé čtvrti. Olympiáda má nastartovat obnovu pařížské periferie Zprávy z firem V Paříži mají ambiciózní plán. Moderní sportoviště pro tamější olympijské hry zasadili do deprivované periferie, aby pomohlo s její kompletní proměnou. Přístup je to dobrý, protože stavět haly jen kvůli pár týdnům sportování by bylo nehorázné plýtvání. Karel Pučelík Přečíst článek