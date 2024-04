Paříž před olympiádou vyklidila největší squat. Stovky lidí skončí na ulici

Ve squatu podle deníku Libération bydleli pracující migranti i děti školou povinné.

Francouzské četnictvo ve středu ráno vyklidilo největší squat v zemi. V opuštěném sídle firmy ve Vitry-sur-Seine na jižním předměstí Paříže žilo na 450 lidí. Podle humanitárních organizací většina z nich měla povolení k pobytu v pořádku. Agentura AFP razii spojuje s přípravami Paříže na letní olympijské hry, které metropole hostí od 26. července.

O vyklizení squatu se spekulovalo již několik dní, na příchod četnictva v brzkých ranních hodinách čekalo už jen asi 300 obyvatel provizorních ubikací. Lidé s ustaraným výrazem a kufry v ruce odcházeli kolem 8:00, popsala situaci AFP. Většina z nich v opuštěných kancelářích bydlela několik měsíců, zatímco čekala na přidělení sociálního bydlení. Na běžné nájemní byty tito lidé nedosáhli. Ve squatu podle deníku Libération bydleli pracující migranti i děti školou povinné.

Do akce se zapojilo asi 250 příslušníků pořádkových sil, uvedla prefektura departementu Val-de-Marne. Budovu nedávno koupila státní agentura pro správu pozemků, která má na starost rozvoj bytového fondu v regionu Ile-de-France. Stavbu chce zrekonstruovat a opět využívat, píše Le Parisien.

Podle asociace United migrants, která v lokalitě dlouhodobě působí, má 80 procent obyvatel squatu doklady k pobytu ve Francii v pořádku. Skupina Revers de la médaille (Druhá strana mince), která sdružuje organizace pomáhající lidem v těžké životní situaci, už několik měsíců upozorňuje na stupňující se tempo vyklízení squatů a stanových městeček s blížící se olympiádou.

Nájemníci squatu deníku Le Parisien popsali koloběh boje s úřady: squat, vystěhování, hotel, ulice. Vždy, když si lidé v nouzi najdou střechu nad hlavou, tak je úřady dříve či později vystěhují s příslibem sociálního bydlení. Dočasně je ubytují v hotelech, které ale musí po pár dnech opustit a opět se ocitnou na ulici. Pak začíná hledání nového provizorního bydlení.

Do olympiády zbývá 100 dní

Do letních olympijských her, které letos pořádá Francie, zbývá jen 100 dní. Paříž, kde se sportovní svátek od 26. července do 11. srpna uskuteční, zahájila intenzivní přípravy. Úřady kontrolují hygienické podmínky v restauracích, policie posiluje hlídky a do prodeje dnes zamířilo dalších 250 tisíc vstupenek. Francouzi ale podle nedávného průzkumu mínění od agentury Ipsos neprojevují nějak mimořádné nadšení a odbory kvůli zvýšeným nárokům na zaměstnance během letní akce chystají stávky a protesty.

Tři měsíce před zahájením olympiády zhruba polovina Francouzů tvrdí, že se o letní olympijské hry zajímá. Pouze 16 procent obyvatel olympiáda zajímá velmi, naopak 26 procent se o ni nezajímá vůbec. Méně než jeden ze dvou Francouzů také věří ve schopnost vlastní země zajistit hladký průběh her, mají však také důvěru v organizátory, že zajistí bezpečnost diváků i sportovců.

Pokud jde o zahajovací ceremoniál na Seině, dva ze tří Francouzů se domnívají, že to je dobrý nápad. Mají však výhrady k jednomu bodu: kvalitě vody v řece. Podle 64 procent dotázaných nebude vhodná k plavání. Nedávné testování odhalilo v řece zvýšený výskyt bakterií E. coli, ale pořadatelé údajně dál intenzivně pracují na vyčištění vody.

Podle šéfa organizačního výboru pařížské olympiády Tonyho Estangueta je uspořádání zahajovacího ceremoniálu na Seině velmi pravděpodobné. Vyjádřil se tak po rozhovoru francouzského prezidenta Emmanuela Macrona pro stanici BFM TV, v němž se zmínil o teroristických hrozbách a nastínil, že Francie má záložní plány na přesun zahajovací akce v případě nebezpečí. Úřady podle Macrona rovněž pracují na rozsáhlých bezpečnostních plánech, včetně barikád a policejních posil.

Kvůli letním hrám ale bude zapotřebí posílit pracovní síly i v dalších odvětvích, z čehož nejsou příliš nadšené francouzské odbory. Některé z nich, včetně svazu CGT, proto na toto období vyhlásily stávky. V pondělí večer ve francouzské metropoli na výzvu CGT demonstrovalo několik stovek pracovníků ve službách a obchodu, aby odsoudili "útoky na pracovní právo" během této sportovní akce. Vadí jim, že se po nich žádá, aby se vzdali letní dovolené či víkendů, aniž by za to byli náležitě kompenzováni, nebo aby nastoupili do práce v pařížském regionu, přestože zde pro ně není zařízeno důstojné ubytování.

Sportovní akce s sebou přináší také vyšší nároky na francouzské služby. V regionu Ile-de-France, který francouzskou metropoli obklopuje, proto bylo od začátku roku provedeno 1500 cílených kontrol restaurací, pekáren, stánků s občerstvením i minimarketů. Ministerstvo zemědělství se totiž obává "hromadné epidemie otrav jídlem" během letních her. Úředníci ve stravovacích zařízeních kontrolují vše od kvality fritovacích olejů po čistotu sporáků a stopy po hlodavcích.

Pořádání olympijských her má ale i jisté výhody. Ve Francii povede například k regeneraci a proměně image departementu Seine-Saint-Denis, který je jedním z nejchudších v zemi, a má mladé a mnohonárodnostní obyvatelstvo, které trpí diskriminací a nadprůměrnou nezaměstnaností. V červenci se zde bude konat řada akcí, kvůli čemuž zde bylo vybudováno centrum plaveckých sportů a dvě nové čtvrti, které budou sloužit jako vesnice pro sportovce a média. Po skončení her se ale uvolní pro místní obyvatele.