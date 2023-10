Michal Nosek: Muzikolog zabíjí vysoké školství

Odborní asistenti na vysokých školách, zejména ti z humanitních oborů, si už delší dobu stěžují na platovou disproporci. Středoškolští učitelé totiž mají více peněz a soukromá sféra akademikům nabízí naprosto nesrovnatelné podmínky.

Reklama

Na řadě fakult už zůstávají zejména jen srdcaři, kteří na finance nehledí. Proklamace státu o prioritě vzdělanosti a chytrém Česku znovu berou rychle za své. Všechny dobré myšlenky se totiž tradičně uplatní jen v předvolebních debatách a pak se někam vytratí.

Zoufalé platy ve vysokém školství. Univerzity již pociťují odliv klíčových pedagogů Politika Univerzitě Palackého v Olomouci i Univerzitě Karlově v Praze podle jejich rektorů Martina Procházky a Mileny Králíčkové v souvislosti s dlouhodobým podfinancováním školství odcházejí akademici, často jde podle nich i o klíčové pracovníky. Odcházejí i mimo školství. Na obou univerzitách chystají tamní filozofické fakulty 17. října stávku, zda budou mít podporu i od vedení univerzit, zatím rektoři nedokázali odpovědět. Seznámit se chtějí nejprve s požadavky odborových organizací, řekli po zasedání České konference rektorů (ČKR). ČTK Přečíst článek

Realita je tedy naprosto jiná. Preferuje se hloupost a nevzdělanost, právě na úkor kvality. Humanitní vysoké školství v Česku tak rok od roku chřadne, klesá i jeho váženost a prestiž.

Úroveň školy odpovídá kvalitě vyučujících, což je neoddiskutovatelný fakt. Další fakt je, že kvalitní vysokoškolský pedagog musí být řádně zaplacený.

Ať si stávkují

Škoda, že to zatím žádné z minulých vlád úplně nedošlo, a univerzity tak přistoupily ke krajní možnosti. Stávce. Ministra školství Mikuláše Beka, který se v nepolitickém životě zabývá sociologií hudby a nyní coby ministr školsví rozhoduje o penězích pro státní instituce, to však vůbec nevzrušilo.

Chce šetřit, což se dá v dnešní době pochopit, jen jeho úsporný model je zdrcující. Docent muzikologie Mikuláš Bek, muž, kterého krom akademické půdy s trochou nadsázky nikdo neviděl a nezná, by měl vystoupit ze své hudební ulity a bývalých kolegů se zastat. Vždyť sám býval pedagogem a rektorem Masyrykovy Univerzity v Brně. Právě on jako muzikolog by měl o platové situaci na humanitních oborech vysokých škol hodně vědět. Nyní je ale ministrem, tak na to zapomněl. Asi stejně jako na svou kandidaturu do KSČ v roce 1988.

Stanislav Šulc: Pedagogická komora se zlobí, že vláda chce šetřit na školách. A není to vlastně dobře? Názory Pedagogická komora zveřejnila průzkum mezi deseti tisíci učiteli a dalšími pracovníky ve školství. Ti prý souhlasí s tím, že je potřeba přinejmenším zahájit stávkovou pohotovost kvůli tomu, že vláda chystá snižování peněz pro školství. Šéf komory vydal tiskovou zprávu, v níž popisuje výsledky šetření mezi členy komory. Není na čase se tedy ptát, jestli za vynaložené peníze dostává stát adekvátní službu? Stanislav Šulc Přečíst článek