Soud zrušil trest pro SPD za kontroverzní plakáty
Kontroverzní předvolební plakáty SPD byly podle odvolacího soudu provokativní a na hraně dobrého vkusu. Trestným činem ale nebyly. Pražský městský soud zrušil původní třímilionový trest pro hnutí.
Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes (v úterý) o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal třímilionový peněžitý trest. Obžalobě čelí také šéf hnutí a předseda Sněmovny Tomio Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude justice projednávat zvlášť. Okamura i SPD vinu od počátku odmítali.
„Použitá forma byla výrazná, zjednodušující, místy provokativní, na hraně dobrého vkusu. Ovšem takový způsob vyjadřování je pro předvolební agitace a debaty v zásadě typický,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Monika Křikavová. Demokratický právní řád podle ní musí být dostatečně sebevědomý na to, aby snesl i takovéto politické projevy.
Spor se týkal dvou plakátů
Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.
Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu a v doprovodném textu stálo: „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
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Názory
Znáte ten vtip, jak přijdou za Babišem Tykač a Strnad, že by chtěli koupit Česko. A on se směje a říká: „Ale chlapi, do paroma, veď ja teraz nič nepredávám.“ No, on skutečně nic neprodává, ale naopak přebírá, provádí cílenou akvizici státu. A to dnešní přebírání státu (ono state capture) probíhá poměrně rychle, systematicky a pochopitelně se zaměřuje na hlavní kořist, na státní firmy a státní fondy. Největší mocenská operace se nemusí odehrát jediným velkým rozhodnutím. Stačí postupně obsadit státní firmy, fondy a instituce lidmi, kteří vděčí za své pozice politické či ekonomické moci. Právě tak může vypadat takzvaný state capture.
Plakát s romskými dětmi byl podle Křikavové „prezentací politického názoru na řešení palčivé sociální problematiky“. Plakát s mužem tmavé pleti označila soudkyně za symboliku, zkratku a hodnotící soud týkající se migrační politiky EU a bezpečnostních rizik, které s ní část veřejnosti spojuje.
„Předmětem tohoto řízení nebylo hodnocení správnosti politických názorů obžalované strany SPD. Úkolem trestního soudu není rozhodovat, které názory na migraci, sociální politiku či integraci jsou správné či nesprávné. Úkolem bylo posoudit, zda byly překročeny hranice stanovené trestním právem,“ zdůraznila soudkyně. „Pouhé otevření témat nebo kritika stávajících způsobů jejich řešení nemůže být bez dalšího považováno za projev nenávisti,“ dodala.
SPD dnes u soudu zastupovali advokát a zmocněnkyně. Okamura ani jiní představitelé či podporovatelé SPD k soudu nedorazili.
Kvůli plakátům čelila koalice SPD, Trikolory a PRO v roce 2024 snahám zastavit její kampaň soudní cestou. Návrhy podávali v jednotlivých krajích lidé, které plakáty pobouřily a kteří žádali soudy o ochranu demokratičnosti voleb. Krajské soudy návrhům nevyhověly. Nezasáhl ani Ústavní soud, který nenašel procesní možnost, jak do věci zasáhnout.
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Politika
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