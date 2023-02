Lukáš Kovanda: Zoufalé e-shopy roztočí kolo obřích slev. Pro každý pátý obchod to bude poslední jízda

V Česku příštích měsíců může zkrachovat až 10 tisíc internetových obchodů, míní experti. Každý pátý e-shop bojuje o přežití. V zoufalství „posledního tažení“ pravděpodobně nabídnou až absurdně vysoké slevy. Zákazníkům se vyplatí s nákupy počkat.

Reklama

Spotřebitelské výdaje lidí v Česku se aktuálně propadají jedním z nejvýraznějších temp v historii. Prosincový pád o 7,3 procenta je hlubší, než předpokládaly všechny expertní odhady. Nečekaně výrazný byl také meziměsíční propad, tedy pokles tržeb mezi loňským listopadem a prosincem. To o stabilizaci situace v oblasti maloobchodních tržeb nesvědčí. „Plná nákupní centra“ a „plné restaurace“ v předvánočním čase zjevně klamaly.

Mdlá situace českého maloobchodu se týká nejen kamenných provozoven a obchodů, ale i těch internetových. V Česku existuje 50 tisíc e-shopů, což je jeden z nejvyšších údajů v přepočtu na obyvatele na světě. A drtivá většina z nich nyní prochází nejtěžší zkouškou své dosavadní existence, často nepříliš dlouhé. Mnoho e-shopů totiž vzniklo v době pandemie, kdy se v kamenných obchodech dalo nakupovat jen omezeně, pokud vůbec.

E-shopům skončila bonanza, lidé začali šetřit. Prodejcům loni poprvé v historii klesl obrat Zprávy z firem Obrat českých e-shopů loni poprvé meziročně klesl, a to z předloňských 223 miliard na 197 miliard korun. Vyplývá to ze sdělení Asociace pro elektronickou komerci a internetového srovnávače cen Heureka.cz. Poprvé na českém trhu klesl i počet e-shopů, a to o 885 na 50 100 obchodů. Důvodem byly vysoké provozní náklady a rostoucí inflace. ČTK Přečíst článek

Každý pátý e-shop může padnout

Tuzemská scéna internetového obchodování je zejména právě v důsledku pandemie přehlcena a trh čeká na své zásadní pročištění. To by mělo přijít v příštích týdnech a měsících.

Internetové obchody nyní vyhodnocují loňskou sezónu a zamýšlejí se nad tím, zda se jim vzhledem k pokračující drahotě, historicky rekordně klesající kupní síle obyvatelstva a nadále pokračujícímu poklesu maloobchodních tržeb vůbec vyplatí v branži podnikat. Maloobchodní tržby letos celoročně poklesnou, reálně o zhruba dvě procenta. To sice není katastrofa, nicméně přehlcenou e-shopovou scénu v ČR to může pročistit vskutku důkladně. Expertní odhady varují, že „zavřít krám“ může až 10 tisíc tuzemských e-shopů.

Reklama

Advokát: Nákupy na internetu se mění. Oklamat zákazníky je složitější Zprávy z firem A je to tady. Od prvního týdne nového roku platí novinky pro spotřebitele, e-shopy i kamenné prodejny. Podrobně jsme novelu spotřebitelské legislativy probrali s Ivanem Rámešem, advokátem z elitní kanceláře Havel & Partners. Tak co myslíte, zmizí z internetových obchodů falešné slevy a recenze? Newstream & Partner Přečíst článek

Neblahé vyhlídky mají před sebou hlavně méně zavedené internetové obchody zaměřené na zbytné zboží, jako je elektronika, sportovní vybavení či knihy. Ve svém „posledním tažení“ mohou tyto obchody nabídnout zákazníkům absurdně vysoké slevy, protože v zoufalé snaze o přežití budou ochotny prodávat i se ztrátou, jen aby se dostaly k hotovým penězům.

Zákazníkům se tudíž vyplatí více než jindy čekat a sledovat, které z internetových obchodů stojí před kolapsem a které tedy zřejmě nabídnou opravdu „luxusní“ slevu.