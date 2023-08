Lukáš Kovanda: Zdražování nafty nabírá na tempu, v srpnu cena vzrostla již o více než tři koruny

Zdražování nafty včera dále nabralo na tempu. Za jediný den nafta u českých čerpacích stanic podražila průměrně o 25 haléřů na litr, vyplývá ze zveřejněných údajů CCS. Od začátku srpna, za uplynulý týden, už tak její cena vzrostla v souhrnu v průměru o 3,30 koruny na litr.

Hlavním důvodem uvedeného zdražení je pochopitelně zvýšení spotřební daně z motorové nafty k 1. srpnu, k němuž z letošního pohledu došlo v ten takřka nejméně vhodný okamžik.

Cena ropy na světových trzích se totiž blíží k úrovni maxim letošního roku, podobně jako cena velkoobchodně prodávané nafty na komoditní burze v Rotterdamu. Koruna vůči dolaru navíc v posledním zhruba týdnu oslabila nad svůj letošní průměrný kurs vůči americké měně, v níž se ropa i paliva v Rotterdamu obchodují, což jen dále stupňuje tlak na růst cen u českých čerpacích stanic.

Koruna oslabuje i kvůli poměrně nečekanému a z hlediska čistě dopadu na řidiče nešťastnému kroku České národní banky z minulého týdne, kdy formálně opustila svůj takřka patnáct měsíců trvající závazek intervenovat za silnější korunu.

Část čerpacích stanic v ČR a dalších článků v řetězci zajištění dodávek pohonných hmot navíc využívá tohoto poměrně mimořádného, nepřehledného souběhu okolností a mediálního „haló“ kolem zvýšení spotřební daně k alespoň přechodnému navýšení vlastní marže.