Lukáš Kovanda: Ani rekordní dividenda ČEZ letošní rozpočet nespasí

Letošní schodek státního rozpočtu může být rekordní, i 450 miliard korun. I Národní rozpočtová rada už v podstatě vylučuje, že by vláda mohla splnit svůj nyní plánovaný schodek. Novela zákona o rozpočtu bude nezbytná, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Letošní schodek státního rozpočtu může překonat i dosud rekordní schodek z covidového roku 2021. Ten činil necelých 420 miliard korun.

Letos nelze vyloučit schodek 450 miliard korun. Pokud by totiž vláda pokračovala letos od června do prosince ve svém zadlužování tempem odpovídajícím tempu průměrného nárůstu zadlužení v období od června do prosince let 2020 až 2022, naroste schodek o dalších zhruba 180 miliard, nad rámec dosavadního letošního schodku zhruba 270 miliard.

Průměrné tempo zadlužování let 2020 až 2022 ale letos zatím, tedy za období od ledna do května, vláda citelně překonává. Musela by tedy na tempu letošního dosavadního zadlužování přece jenom citelně „ubrat“, aby jej vůbec stáhla alespoň právě na průměr let 2020 až 2022. To by se ale podařit mělo, neboť na rozdíl od zmíněných let letos vládě připlynou prostředky z mimořádných daní či rekordně vysoká dividenda ČEZ.

Bez novely zákona o rozpočtu to nepůjde

Jestliže by ovšem k aktuálnímu schodku zhruba 270 miliard přibyl ještě schodek odpovídající průměru uplynulých tří let, oněch přibližně 180 miliard, výsledný celoroční schodek by se pohyboval právě kolem historicky rekordní úrovně 450 miliard.

Jde ale zatím o krajní scénář. Optimisticky lze počítat se schodkem „pouze“ nějakých 350 miliard. I proto, že ministr financí Zbyněk Stanjura ještě pro druhou polovinu roku slibuje mimořádné škrty v rozsahu desítek miliard korun, uskutečněné ještě nad rámec návrhů obsažených v nedávno předloženém konsolidačním balíčku. Pravdou ovšem je, že jednání o nich vláda zatím odkládá. Nejspíše na červenec. To by už měla mít k dispozici více údajů k plnění rozpočtu, aby mohla rozsah dodatečných škrtů stanovit precizněji. Stanjura zatím poměrně vágně naznačuje, že půjde o škrty v objemu zhruba 20 miliard korun.

Národní rozpočtová rada ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku, které zveřejnila ve čtvrtek, rovněž uvádí, že v létě bude moc lépe posoudit možnosti splnění nyní stanovaného schodku 295 miliard korun. V podstatě ale takové splnění již vylučuje. I podle Národní rozpočtové rady tak s největší pravděpodobnosti bude třeba novelizace rozpočtového zákona pro letošní rok.