Lukáš Kovanda: Česko vydalo na ukrajinské uprchlíky takřka nejvíce na světě

V přepočtu na průměrnou českou domácnost šlo o zhruba 42 tisíc korun, plyne z dat německého institutu v Kielu.

Česko společně s Polskem představuje zemi, jež se v uplynulých letech zachovala celosvětově vůbec nejštědřeji k ukrajinským uprchlíkům.

Podle dat Institutu pro světovou ekonomiku v německém Kielu poskytla Česká republika od začátku ruské invaze na Ukrajinu až do konce letošního dubna ukrajinským uprchlíkům pomoc v objemu 8,05 miliardy eur (viz níže). To dle průměrného kursu v období od 24. 2. 2022 do 30. 4. 2025 odpovídá asi 198 miliardám korun. V přepočtu na obyvatele ČR, včetně nemluvňat, je to 18 250 korun na hlavu. Vzhledem k tomu, že počet členů průměrné domácnosti v ČR odpovídá zhruba 2,3, dosavadní náklady na uprchlíky v ČR v přepočtu právě na domácnost činí přibližně 42 tisíc korun.

Pomoc ukrajinským uprchlíkům od začátku invaze dle zemí Institut pro světovou ekonomiku, Kiel

Jedná se pochopitelně jen o náklady, jak je vykazuje zmíněný kielský institut. Není zahrnut ekonomický přínos ukrajinských uprchlíků. Tak tomu není ovšem ani při vyčíslení nákladů v jiných zemích.

Agentura Bloomberg spočítala, kolik by svět stála válka mezi NATO a Ruskem Politika Severoatlantická aliance se má na summitu v Haagu shodnout na zvýšení výdajů na obranu na pět procent HDP. Generální tajemník NATO Mark Rutte považuje za největší a přímou hrozbu pro NATO Rusko. Uvedl, že spojenci letos poskytnou Ukrajině vojenskou pomoc ve výši přes 35 miliard eur, a právě NATO musí zajistit, aby Ukrajina, která se od roku 2022 brání ruské agresi, měla pro svou obranu vše potřebné. nos Přečíst článek

Ze všech zemí světa poskytlo více peněz uprchlíkům než Česko v přepočtu na obyvatele pouze Polsko, a sice 19 662 korun. Tento údaj je prostým kursovým přepočtem, není tedy upraven dle parity kupní síly měny.

Třetí nejštědřejší zemí v přepočtu na obyvatele je po Polsku a Česku Irsko, které na uprchlíky vydalo v přepočtu 14 188 korun na hlavu. Čtvrté místo pak obsazuje Slovensko, s 13 930 korunami výdajů na hlavu (dále viz tabulka).

Institut pro světovou ekonomiku, Kiel

Psychologickou hranici 10 tisíc korun na obyvatele překračují ještě Lotyšsko, Estonsko a Německo.

Zajímavé je, že třeba Francie vydala na danou pomoc pouze 1608 korun na obyvatele, a Británie dokonce jen 1369 korun na hlavu.

Na druhou stranu, uvedené náklady nezahrnují vojenskou pomoc Ukrajině. Jde výhradně o pomoc ukrajinským uprchlíkům. Přitom například vojenská pomoc, již se Ukrajině dostalo v daném období od Británie, je v absolutním vyjádření druhá nejvyšší na světě. Předčí ji pouze vojenská pomoc Spojených států.