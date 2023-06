Lukáš Kovanda: Průmysl se zase zadrhává. A výhled není o moc růžovější

Průmysl se podle čerstvých dat z Českého statistického úřadu zase zadrhává. Škodí mu slabé objednávky v Německa, stále vysoké ceny vstupů i to, že „nejsou lidi“, komentuje jeho výkon hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Průmyslová výroba v dubnu zklamala, zaostala za očekáváními. Meziročně přidala reálně jen 1,2 procenta, meziměsíčně poklesla o 1,9 procenta.

Meziroční výkon je slabší než ten březnový i únorový. Důvodem je nyní zejména zadrhávání zahraniční poptávky, které dále oslabuje již tak oslab oslabenou výrobu. Německé tovární zakázky jsou obecně poměrně slabé, což se v dubnu odrazilo i v meziročním poklesu zahraničních objednávek českému průmyslu.

Vyhlídky nejsou o moc růžovější

Průmysl u nás i jinde v Evropě se stále potýká s vysokými cenami vstupů, zejména energií, problémy v mezinárodních dodavatelsko-odběratelských řetězcích a s přetrvávajícími inflačními tlaky. Inflace výrobních cen v průmyslu sice od loňska v ČR citelně slábne, stále je však nad dlouhodobými úrovněmi. Podniky jsou přitom finančně již poměrně vyčerpané, vrásky jim v Česku přidělává dlouhodobý nedostatek vhodné pracovní síly, jež tlačí na růst mezd, takže zbývá méně například na investice do rozšiřování výroby. Za celý letošní rok proto průmysl dopadne hůře než loni, když přidá jen 1,5 procenta.

Ekonomika poroste o 0,3 procenta, brzdit ji bude slabá poptávka. Zrychlí příští rok, slibuje průzkum Money Hospodářský růst v letošním roce dosáhne 0,3 procenta. Brzdit ho bude hlavně klesající spotřeba domácností, kterou táhnou dolů rostoucí životní náklady. Letošní inflace by pak měla dosáhnout 10,9 procenta. V příštím roce růst cen zpomalí ke třem procentům, což přispěje i k oživení spotřeby domácností a tím i ekonomického růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) by se měl příští rok zvýšit o 2,6 procenta. Vyplývá to z pravidelného průzkumu ministerstva financí k vývoji ekonomiky na základě prognóz ministerstva a 15 dalších tuzemských odborných institucí. ČTK Přečíst článek