Lukáš Kovanda: Koruna si vede extrémně dobře. Posílila pod 24 korun za euro

Koruna poprvé od roku 2008 obchoduje pod méně než 24,00 koruny za euro. Podle Bloombergu patří česká koruna k největším světovým vítězům doby pandemie a války, spolu s měnami Švýcarska a Singapuru.

Česká koruna ve středu prakticky poprvé od října 2008 prolomila psychologickou hranici 24,00 za euro. Nyní zpevňuje až na 23,976 za euro. Je tak nejsilnější od 29. října 2008, vyplývá z dat Bloombergu. Hranici 24,00 prolomila po říjnu 2008 sice ještě během obchodování 8. února 2011, ale tehdy její setrvání pod danou hranicí mělo vyloženě jepičí život.

Aktuálně koruně bezprostředně pomáhá pokles rizikové přirážky na světových trzích, odrážející se v poklesu výnosů a ochotě obecně přijímat vyšší riziko. Koruna je totiž například v porovnání se švýcarským frankem nebo americkým dolarem vnímána jako rizikovější měna.

Solidní výkon koruny nezastavila ani pandemie

České měně také pomáhají poměrně příznivá data z tuzemské ekonomiky, například včera oznámený nižší než plánovaný deficit státního rozpočtu za rok 2022, a v neposlední řadě také to, že energetická krize v EU se navzdory vrcholící topné sezóně nestupňuje a referenční cena plynu v EU naopak dále klesá, pod úrovně z doby před loňským začátkem ruské invaze na Ukrajinu.

Agentura Bloomberg již včera uvedla, že česká měna patří k „největším světovým vítězům pandemie“. Koruna podle agentury v letech 2019 až 2022 zpevnila vůči euru o 5,4 procenta. Ve stejném období podle agentury polský zlotý ztratil 9,2 procenta, a maďarský forint dokonce sedmnáct procent. Období od samotného konce roku 2019, resp. začátku roku 2020, až do současnosti pokrývá zhruba tříletou etapu, kdy nejprve svět sužovala pandemie a posléze dopady války na Ukrajině a mohutná inflační vlna.

Koruna v dané zhruba tříleté etapě jako jedna z mála na světě zpevnila vůči americkému dolaru. Od konce roku 2019, resp. od začátku roku 2020 až do začátku toho týdne o 0,21 procenta, plyne z údajů agentury Bloomberg. Společně se švýcarským frankem a singapurským dolarem a také spolu s čínskou měnou se tak řadí do kvarteta světově významnějších měn, které vůbec nejlépe zvládly pohnuté období uplynulých tří let.

ČNB koruně pomohla, ale...

Česká koruna v tomto mimořádné obtížném období obstála velmi dobře, neboť dokázala zpevnit právě i vůči americkému dolaru. Ten tradičně představuje takzvané bezpečné útočiště a v čase globálních krizí má tedy sklony zpevňovat, neboť mezinárodní investoři se do dolarových aktiv uchylují právě proto, aby zmírnili dopady nejistot a krizí. Kromě české koruny dokázaly v od začátku roku 2020 do včerejška zpevnit vůči dolaru ze světově významnějších měn právě jen ty další z uvedeného kvarteta, tedy švýcarský frank, tradičně rovněž vnímaný jako bezpečné útočiště, a dále singapurský dolar a čínská měna, jež je ovšem tamním autoritářským režimem poměrně silně regulována.

Solidní výkon koruny v čase krizí dokumentuje, že česká měna a také Česká národní banka se stále těší vysoké důvěře mezinárodních investorů. Drtivá většině měn ve světě za poslední tři roky vůči dolaru ztratila. A to měny včetně eura, japonského jenu, britské libry, norské, švédské i dánské koruny a konečně také polského zlotého nebo maďarského forintu.

Koruně určitě pomohly loňském přímé intervence za její posílení v režii ČNB. Nelze je však přeceňovat. Vždyť listopad 2022 byl prvním měsícem od začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy ČNB objem svých devizových rezerv v dolarovém vyjádření navýšila. Žádné přímé intervence vlastně neprováděla. Koruna i tak zpevňuje. Navíc, během svých loňských intervencí, probíhajících nejprve v prvních týdnech ruské invaze a posléze od května do října, ČNB „vypotřebovala“ zatím zhruba jen třetinu rezerv, které nahromadila v letech 2015 až 2017, tedy v době „druhého poločasu“ její intervence za slabší měnu. Celkově z devizový rezerv v porovnání s jejich objemem z dubna 2022 intervence „ukrojila“ zhruba 16 procent. Devizové rezervy ČNB stále i nyní zůstávají po přepočtu na hrubý domácí produkt jedněmi z největších na světě.