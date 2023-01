Lukáš Kovanda: Silná česká měna zlevňuje dovolené i zboží z dovozu, vládě pomáhá s dluhem

Česká měna během včerejšího obchodování vylepšila svůj absolutní rekord za posledních takřka dvanáct let, když proti euru zpevnila až na kurs 23,955. Naposledy se na silnější úrovni obchodovala 7. února 2011, plyne z dat Bloombergu. Stále platí, že v tomto týdnu, konkrétně ve středu, ukončila obchodování na svojí vůbec nejsilnější uzavírací hodnotě, 23,982, dokonce od 29. října 2008.

Koruna včera zpevňovala také vůči dolaru, a to během obchodování až na 22,505, což je její nejsilnější úroveň proti americké měně od loňského 25. dubna.

Důvodem včerejšího zpevnění koruny je zlepšení nálady na světových trzích a s tím související větší ochota investorů dávat své peníze do měn, které jsou rizikovější v porovnání třeba s americkým dolarem. Ke zlepšení nálady došlo v reakci na zpomalení růstu mezd v USA. To značí zmírňování inflačních tlaků v nejsilnější světové ekonomice.

Jestliže tyto tlaky zmírní dostatečně, americká centrální banka nebude tolik již dále zvedat své úrokové sazby. To je příznivá zpráva pro akciové trhy, ale obecněji také pro trhy s měnami typu koruny. Zmírnění utahování americké měnové politiky pak zmírňuje tlak na posilování dolaru i z titulu ne až tak výrazného úročení této měny a dolarových aktiv, což opět pohání měny typu koruny.

Zpevňující koruna je dobrou zprávou pro ty Čechy, kteří si chystají na zahraniční dovolenou. Budou mít levnější tamní nákupy, zejména míří-li do eurové ciziny. Sílící koruna ale také zlevní zboží z dovozu, například elektroniku, ale také ropu, ropné produkty či zemní plyn. To jsou položky, které se běžně obchodují v dolarech. Sílící koruna tak přispěje k jejich zlevnění. Byť proti dolaru by ještě mělo být o něco výraznější, aby se to význačněji mohlo projevit v cenách pro koncové zákazníky.

Je však pravdou, že třeba pohonné hmoty v Česku jsou nyní poměrně levné – alespoň na poměry posledních dvanácti měsíců – i proto, že koruna sílí. Zrovna tak může sílící koruna ulevit na trhu s plynem. Jeho ceny vláda od začátku ledna zastropovala. Čím levnější – po přepočtu do korun – tedy plyn na světových trzích bude, tím budou nakonec nižší náklady pro českou vládu spojené právě se zastropováním. Pokud ke zlevnění plynu přispěje právě i silná koruna, vláda tak nevynaloží tolik prostředků na kompenzaci související se zastropováním a nebude muset tedy jít až tak hluboko do deficitu a dluhu, jako když by koruna byla slabší.