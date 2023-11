Lukáš Kovanda: Stávka připraví českou ekonomiku o miliardy korun

V Česku se dnes koná stávka, jejíž počet účastníků by mohl být jeden z nejvyšších za posledních třicet let. Podle odborářského svazu KOVO se do ní má zapojit až milion zaměstnanců. Někteří pracovníci vypustí práci zcela, jiní na hodinu či dvě a třeba lékaři se do stávky zapojí jen symbolicky. Do stávky se nicméně zapojují například zhruba tři čtvrtiny škol – mateřských, základních i středních. Kvůli tomu všemu by měla stávka výrazně poznamenat výkon české ekonomiky.

V běžný všední den vytvoří tuzemská ekonomika nominální hrubý domácí produkt zhruba 25 miliard korun. Přitom je v ní necelých 5,1 milionu zaměstnanců. Pokud by tedy dnes stávkoval až onen milion z nich, tak či onak by se do ní zapojilo necelých dvacet procent z nich. Navíc, řada rodičů si v pondělí musela vzít dovolenou či jiné pracovní volno, aby mohla být se svým potomkem předškolního či nižšího školního věku doma.

Takových dětí, které jsou v uvedeném věku a za běžných okolností by šly do školy, je v Česku zhruba 700 tisíc. Až (nižší) stovky tisíc lidí kvůli tomu nešli do práce, jsou doma se svojí ratolestí či ratolestmi, které by jinak běžně zavítaly do školy.

Zásadní ochromení výkonu práce se tak bude týkat stovek tisíc zaměstnanců. Podnikatelské aktivity bude dále vykonávat drtivá většina ze zhruba 1,1 milionu aktivních živnostníků, OSVČ a podnikatelů. Dnešní stávka tak připraví českou ekonomiku o mírně přes dvě miliardy korun při předpokladu, že zásadně ochromí pondělní pracovní výkon přibližně půl milionu lidí. Stát tudíž na daních a odvodech kvůli dnešní stávce přijde o zhruba 700 milionů korun.

