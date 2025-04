Tři čtvrtiny uprchlíků z Ukrajiny v Česku zůstanou. Zaměstnavatelé je potřebují

V Česku by mohlo trvale zůstat na 260 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. I s nimi by za deset let mohlo v zemi celkem žít asi 1,36 milionu cizinců. Vyplývá to z aktualizované studie poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG) a středoevropské pobočky Aspen Institute pro ministerstvo práce.

Na konci března pobývalo v Česku podle údajů ministerstva vnitra 364 tisíc uprchlíků s dočasnou ochranou a dalších 708 tisíc osob ze zahraničí mělo povolení k pobytu, celkem tedy 1,07 milionu lidí. "Nyní předpokládáme, že kolem 70 procent těchto osob (uprchlíků z Ukrajiny) pravděpodobně zůstane v ČR i po roce 2035," uvedli autoři studie. Podle nich bude ale záležet na dalším vývoji situace na Ukrajině.

Studie uvádí, že příchod uprchlíků měl na český trh práce pozitivní dopad. Pracovníci v zemi dlouhodobě chybí. "Příliv pracovní síly pomohl výrazně zmírnit nedostatek pracovníků v některých sektorech, zejména ve stavebnictví, průmyslu a službách... Uprchlíci zároveň přinesli do české ekonomiky nové typy spotřebitelské poptávky, což částečně podpořilo některé segmenty trhu," uvádí studie. Zmiňuje ale i překážky v začlenění příchozích jako jazykovou bariéru a omezené uznávání jejich kvalifikací a odbornosti. Poukazuje také na tlak na sociální a zdravotní systém.

Mohutné zbrojení. Zelenskyj chce od Trumpa koupit zbraně za desítky miliard dolarů Money Ukrajina je připravena koupit významné množství zbraní od Spojených států, především pro posílení své protivzdušné obrany, aby mohla pokračovat v boji proti Rusku, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prezident podle médií hovořil o nákupu zbraní za desítky miliard dolarů. ČTK Přečíst článek

Na konci března ministerstvo vnitra evidovalo 364 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Dalších 330 tisíc mužů a žen z různých států mělo v Česku přechodný pobyt a 378 tisíc mohlo v zemi zůstat trvale. Dohromady na konci prvního čtvrtletí pobývalo v ČR přes 1,07 milionu cizinců a cizinek. Podle odhadů ze studie by se v roce 2030 mohl počet blížit 1,19 milionu a o pět let později by dosáhl 1,36 milionu. Z toho by bylo 260 tisícuprchlíků z Ukrajiny, kteří by v ČR zůstali. Postupně by na trhu práce pak vstupovaly i jejich dospívající děti.

"Očekáváme, že počet cizinců v Česku se bude zvyšovat. Budeme to potřebovat. I se zvyšujícím se počtem budeme mít nedostatek pracovníků v ekonomice," uvedl tento týden při představení studie jeden ze spoluautorů a partner BCG Tomáš Wiedermann.

Reforma dávek zmrazí životní minimum uprchlíkům z Ukrajiny. Třetina z nich s příjmem nevystačí Money Uprchlíkům z Ukrajiny by se nejspíš do budoucna už neměla zvyšovat podpora na živobytí v humanitární dávce. Jejich životní minimum by se totiž mělo zmrazit. Počítá s tím doprovodný zákon k reformě sociálních dávek. Normu v brzké době projedná Senát. ČTK Přečíst článek

Vedle válečných uprchlíků v Česku žije i 90 tisíc Ukrajinek a Ukrajinců, kteří mají povolení k přechodnému pobytu. Dalších 111 tisíc se může v republice usadit - žili v Česku déle, splnili podmínky a získali možnost trvalého pobytu. Autoři studie odhadují, že počet ukrajinských přistěhovalců poroste. Za deset let by mohl dosáhnout 237 tisíc.

Podle dlouhodobého výzkumu Hlas Ukrajinců, v němž pokračuje Centrum pro výzkum veřejného míněn, s prodlužováním války přibývá uprchlíků s plánem usadit se v cizině. Zatímco v prosinci 2022 chtělo v Česku či jiné zemi určitě či spíš zůstat 43 procent dotázaných, loni v listopadu to byly tři čtvrtiny. Na konci roku 2022 se v nejbližších dvou letech určitě chtěla domů vrátit třetina odpovídajících, loni v listopadu desetina.

Stanislav Šulc: Tři roky války. Sedm lekcí, které jsme zatím pořád nepochopili Názory Tři roky války, pardon, „speciální vojenské operace,“ jsou za námi. Tedy přesněji jsou za Ukrajinci, kteří se i díky velké podpoře ze Západu nadále brání ruské agresi. Stanislav Šulc Přečíst článek