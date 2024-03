Vymírání Česka odvrací migrace. Uprchlická vlna z Ukrajiny ale slábne

Počet obyvatel Česka během loňského roku stoupl o zhruba 73 tisíc na 10,90 milionu. Nárůst však zajistila jen migrace. Počet narozených dětí totiž znovu meziročně klesl, a bylo jich tak nejméně za posledních 22 let. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ).

Díky stěhování ze zahraničí přibylo loni asi 94 700 obyvatel České republiky. Naopak přirozenou výměnou, tedy rozdílem mezi počtem zemřelých a narozených, 21 600 obyvatel ubylo. Celkový přírůstek tak činil asi 73 tisíc obyvatel, uvádí statistiky ČSÚ.

Ačkoli se loni do země přistěhovalo z ciziny více lidí, než se odstěhovalo, počet přistěhovalých meziročně výrazně klesl. „Do Česka se z ciziny přistěhovalo 141 300 osob – ve srovnání s rokem 2022 o 60 procent méně. Za poklesem zejména stojí mírnější příliv uprchlíků z Ukrajiny,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Migrace zachraňuje Česko od vymírání

Naopak počet vystěhovalých oproti předloňsku stoupl na více než dvojnásobek. Česko opustilo zhruba 46 600 lidí. „I v tomto případě představovaly významnou část migrantů osoby s dočasnou ochranou uprchlíka,“ doplnila Němečková. Tzv. dočasnou ochranu získávají právě lidé prchající z Ukrajiny kvůli napadení Ruskem. V Česku je podle posledních údajů ministerstva vnitra asi 380 tisíc lidí s dočasnou ochranou, která běžencům umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh.

Počet narozených se oproti roku 2022 snížil o více než 10 tisíc dětí, tedy o desetinu, na zhruba 91 200. Byl to nejnižší počet živě narozených od roku 2001. Počet zemřelých v roce 2023 sice také meziročně poklesl, ale méně než množství narozených. Zemřelých loni ubylo o zhruba 7400 - tedy o šest procent - na 112 800.

V loňském roce se rovněž snížilo množství sňatků. Pokleslo oproti roku 2022 o 12 procent na přibližně 48 300. Počet rozvodů byl podobný jako předloni, rozvedeno bylo asi 19 500 manželství. Podíl manželství končících rozvodem činil 37 procent a průměrná délka trvání manželství při rozvodu byla 13,5 roku.

