Tomáš Kudela: ČNB posouvá diskusi o poklesu sazeb na konec roku

Podle prohlášení členů bankovní rady budou trhy muset přehodnotit svoje dosavadní výhledy na vývoj sazeb. Dříve se očekávalo, že první pokles sazeb by mohla ČNB odhlasovat už v průběhu prvního letošního pololetí. Ale. Dosavadní vývoj naznačuje, že inflace nebude klesat dostatečně rychle a inflační tlaky ze strany mezd neopadávají dostatečným tempem, komentuje současný vývoj analytik SAB Finance Tomáš Kudela.

Nejen Aleš Michl, ale také další členové bankovní rady, trhu vzkazují, že současná tržní očekávání jsou až příliš optimistická a trh se má připravit na delší období vyšších sazeb.

Tomáš Holub v rozhovoru pro Patria.cz dokonce zmínil, že pokles sazeb podle jeho názoru dává smysl až koncem letošního roku. Hlavním viníkem jsou podle jeho přesvědčení rychlý růst mezd v řadě sektorů a spíše pomalejší pokles cen potravin.

Pro trhy to znamená nutnost přehodnotit výhledy a také nižší riziko oslabení koruny, neboť koruna by se s poklesem sazeb dostala pod prodejní tlak. Pokud se ale odkládá na později pokles sazeb, tlak na odliv peněz z ČR se také zpozdí. Pro pozdější pokles sazeb hovoří také výsledky posledního zasedání bankovní rady, kdy hned 3 ze 7 členů bankovní rady hlasovali pro zvýšení sazeb o 25 bodů. Na pozadí takového hlasování je debata o poklesu sazeb poněkud předčasná.

