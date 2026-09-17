Biohacking, longevity a moderní zdraví

Odebírat newsletter
newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Kanada jako přidružený člen EU? Němci mohou říct ne

Lukáš Kovanda: Kanada jako přidružený člen EU? Němci mohou říct ne

Kanada jako přidružený člen EU? Němci mohou říct ne
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda
Sledovat newstream.cz na Googlu

Kanada chce blíž k Evropě, jenže mezi Ottawou a Bruselem stojí Donald Trump, který označil případné přidružené členství Kanady za možný „nepřátelský akt“ a pohrozil Evropě „velmi vysokými“ cly. A proti stojí i miliardové zájmy německého automobilového průmyslu. Nakonec se hlavní brzdou bezprecedentního sblížení Kanady s EU může stát právě Berlín.

Zablokují Němci přidružení Kanady k EU ze strachu z Trumpa a kvůli obavám o vlastní automobilový průmysl? 

Německo se k návrhu, aby se Kanada stala prvním „přidruženým členem“ Evropské unie, staví výrazně opatrněji než Evropská komise. Berlín přitom Kanadu jako partnera neodmítá. Naopak podporuje hlubší spolupráci v obraně, energetice, kritických surovinách nebo technologiích. Vadí mu ale forma, načasování a především geopolitické riziko celého projektu.

Berlín uvádí, že je připraven diskutovat o nových modelech partnerství s Kanadou, samotný pojem „přidružený člen“ by se však podle něj měl znovu zvážit. To je poměrně silný signál, protože takový institut dnes v evropských smlouvách vůbec neexistuje. Podle listu Financial Times navíc němečtí představitelé nebyli iniciativou šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové příliš nadšeni.

Za německou zdrženlivostí může být vedle právních důvodů také velmi praktický ekonomický kalkul. Spojené státy jsou pro německý průmysl mimořádně důležitým trhem a obzvlášť citlivý je automobilový sektor. Německé automobilky přitom už nyní čelí tlaku čínské konkurence, slabší evropské poptávce a vysokým nákladům. Dalšímu obchodnímu konfliktu s Washingtonem by se tedy Berlín chtěl vyhnout.

Mark Carney

Leyenová zaskočila Evropu. Kanadě nabídla cestu k členství, které neexistuje

Politika

Ursula von der Leyenová navrhla otevřít Kanadě cestu k přidruženému členství v EU. Jenže členské státy o jejím záměru předem nevěděly a unijní smlouvy takový status ani neznají. Brusel teď musí vyjasnit, co by nové partnerství vlastně znamenalo.

ČTK, fry

Přečíst článek

Trump už pohrozil cly

Tato obava není hypotetická. I některé další evropské vlády jsou k hlubšímu svazku s Kanadou zdrženlivé právě proto, že nechtějí vyprovokovat amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten navíc nyní Bruselu otevřeně pohrozil dalšími obchodními opatřeními, včetně nových cel, ba dokonce omezením obchodu v celé řadě oblastí, pokud by sbližování Kanady s EU vnímal jako krok namířený proti Spojeným státům. Trump označil případné přidružené členství Kanady za možný „nepřátelský akt“ a pohrozil Evropě „velmi vysokými“ cly.

Pro Německo by případná americká cla představovala větší problém než pro většinu členských států EU. Jeho ekonomika je výrazně exportně orientovaná a automobilky BMW, Mercedes-Benz či Volkswagen mají na americkém trhu rozsáhlé obchodní i výrobní zájmy. Přestože část produkce vzniká přímo v USA, vyšší cla by narušila přeshraniční dodavatelské řetězce a dopadla i na evropské subdodavatele, včetně českých.

Německo nemusí říct ne. Stačí zatáhnout za brzdu

Není proto vyloučeno, že právě Berlín bude patřit mezi země, které budou chtít původní návrh zásadně změkčit. Nemusí přitom dojít k otevřenému vetu. Pravděpodobnější je tlak na to, aby se místo politicky výbušného označení „přidružené členství“ uzavřela série užších sektorových dohod s Kanadou.

Kevin Warsh

Fed zvedl sazby, Trump zuří. Chce je na jednom procentu

Money

Americká centrální banka zvedla úrokové sazby na 3,75 až 4,00 procenta a naznačila, že letos může přijít ještě další zvýšení. Donald Trump chce přesný opak: sazby podle něj mají rychle klesnout až k jednomu procentu.

ČTK, fry

Přečíst článek

To by umožnilo dosáhnout velké části ekonomických a strategických cílů, aniž by EU vytvářela nový status, který by mohl být ve Washingtonu interpretován jako budování hospodářského bloku proti USA.

Už CETA ukázala, že Berlín umí čekat

Připomeňme, že Německo bylo zdrženlivé už při ratifikaci obchodní dohody CETA mezi EU a Kanadou. Zatímco třeba Česko ji ratifikovalo už v listopadu 2017, Berlín otálel až do srpna 2023. Na druhou stranu například Francie či Itálie CETA dodnes vůbec neratifikovaly.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Doug Ford

„Reagan by se z toho pozvracel.“ Premiér Ontaria odsoudil Trumpa, ten teď chce přejmenovat Ontarijské jezero na Americké

Politika

nst

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Takto bude vypadat okolí holešovického nádraží.

Konečně změna v Holešovicích. Místo betonové pustiny vzniknou dvě náměstí a nová dominanta

Reality

pej

Přečíst článek
Anthropic se stane jedním ze startupů, jejich valuace přeroste bilion dolarů

Nová éra bilionových startupů je tu. Rostou investice, očekávání i nerovnost

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek