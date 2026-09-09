Trump zakáže dovoz alkoholu, jogurtů i motocyklů z Kanady
Cla už Washingtonu nestačí. Spojené státy od 29. září úplně zastaví dovoz některých kanadských mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů. y. Od poloviny září se také na řadu dalších výrobků bude vztahovat 50procentní clo. Spor dvou sousedních ekonomik se dál vyostřuje a Kanada hledá cestu, jak se zbavit silné závislosti na USA.
Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci na dnešek to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prostřednictvím svého systému cel na automobily. Washington proto přistupuje k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dodatečnému clu ve výši 50 procent.
Od 15. září také Spojené státy zavedou 50procentní clo na řadu dalších výrobků, od matrací po motorové čluny a golfové vozíky. Současně americká administrativa vydala prohlášení, že na některé kanadské výrobky se dodatečné 50procentní clo ruší. Seznam těchto výrobků je ale výrazně kratší, je na něm mimo jiné toaletní papír a cement, napsala agentura AFP.
Washington přechází od cel k zákazům
Opatření navazuje na srpnové rozhodnutí Trumpovy administrativy, která na tři dny pozastavila účinnost dodatečných cel na kanadský alkohol, mléčné výrobky, automobily a jejich součástky. Podle Bílého domu Kanada následně nesplnila svůj závazek odstranit diskriminační opatření a nevedla jednání v dobré víře.
V příspěvku na sociální síti Truth Social také Trump v úterý uvedl, že americká vláda přestane do svých dlouhodobých dodavatelských smluv zařazovat výrobky pocházející z Kanady. Týká se to programu amerického úřadu Správy obecných služeb (GSA), což je vládní agentura odpovědná za správu federálního majetku a smlouvy úřadů se soukromými subjekty. Podle Trumpa se přes tyto smlouvy uskuteční nákupy v hodnotě více než 50 miliard dolarů (přes jeden bilion korun) ročně.
Spojené státy už 22. srpna zavedly 50procentní clo na zhruba pět procent kanadského dovozu s odůvodněním, že Kanada s americkými výrobci mléčných výrobků, alkoholu a automobilů zachází nespravedlivě.
Kanadský Bombardier se stal dalším terčem obchodní politiky Donalda Trumpa. Americký prezident pohrozil firmě zákazem prodeje letadel v USA a podmínil přístup na tamní trh výrobou přímo v Americe.
„Už žádný Bombardier v USA.“ Trump vyostřuje obchodní válku s Kanadou
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Kanadský Bombardier se stal dalším terčem obchodní politiky Donalda Trumpa. Americký prezident pohrozil firmě zákazem prodeje letadel v USA a podmínil přístup na tamní trh výrobou přímo v Americe.
Kanada odpovídá cly a hledá nové partnery
Kanadský ministr zodpovědný za obchod se Spojenými státy Dominic LeBlanc v reakci na nejnovější Trumpův krok v úterý pozdě večer místního času uvedl, že Ottawa nejnovější celní opatření vyhodnocuje.
Kanadský premiér Mark Carney podle agentury AP uvedl, že se jeho země bude snažit snížit závislost na Spojených státech a že chce rychleji rozvíjet obchodní vztahy s dalšími zeměmi. Více než 70 procent kanadského vývozu stále směřuje do USA. Kanada podle Carneyho bude investovat do infrastruktury, posilovat domácí ekonomiku a diverzifikovat zahraniční obchod.
Kanada zároveň zvažuje prohloubení vztahů s Evropskou unií. Podle kanadského činitele obeznámeného s jednáním země zvažuje rozšíření stávajících dohod nebo podpis nové smlouvy či jiné formy spolupráce, napsala AP. Carney příští týden plánuje navštívit Štrasburk, kde se setká s představiteli EU a vystoupí v Evropském parlamentu.
Spojené státy 22. srpna zavedly 50procentní clo zhruba na pět procent kanadského dovozu se zdůvodněním, že Kanada s americkými výrobci mléčných výrobků, alkoholu a automobilů zachází nespravedlivě.
Ottawa už v úterý zavedla odvetná cla na stovky amerických výrobků, mimo jiné na ocel, hliník, sýry, spotřebiče, oblečení, kosmetiku a zemědělské stroje. Sazby nyní činí 15, 25 nebo 50 procent a opatření se týká zboží v hodnotě zhruba 20 miliard amerických dolarů, tedy přibližně 416 miliard korun. To odpovídá asi šesti procentům loňského vývozu USA do Kanady.
Kanada od 8. září zavede cla ve výši 15 až 50 procent na zhruba 700 druhů amerického zboží v hodnotě 27,6 miliardy kanadských dolarů. Ottawa tak v plném rozsahu odpoví na nová americká cla a zároveň uvolní 7,5 miliardy kanadských dolarů na pomoc firmám a pracovníkům zasaženým obchodní válkou.
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Kanada od 8. září zavede cla ve výši 15 až 50 procent na zhruba 700 druhů amerického zboží v hodnotě 27,6 miliardy kanadských dolarů. Ottawa tak v plném rozsahu odpoví na nová americká cla a zároveň uvolní 7,5 miliardy kanadských dolarů na pomoc firmám a pracovníkům zasaženým obchodní válkou.
Spor už mění i chování Kanaďanů
Vztahy mezi oběma tradičními spojenci se za Trumpovy vlády výrazně zhoršily, píše AP. Americký prezident opakovaně hovoří o možnosti, že by se Kanada stala 51. státem USA, což v Kanadě vyvolalo silný odpor.
Obchodní spor se zároveň promítá i do chování spotřebitelů. Kanaďané podle AP výrazně omezili cesty do USA a začali bojkotovat americké výrobky.
Donald Trump dál vyostřuje obchodní konflikt s Kanadou. Od ledna chce zvýšit cla na dovoz kanadských automobilů a součástek z 25 na 50 procent, což může tvrdě zasáhnout úzce propojené dodavatelské řetězce mezi oběma zeměmi.
Trump vzkázal Kanadě: Potřebujete nás, my vás ne. A zvedl cla na 50 procent
Politika
Donald Trump dál vyostřuje obchodní konflikt s Kanadou. Od ledna chce zvýšit cla na dovoz kanadských automobilů a součástek z 25 na 50 procent, což může tvrdě zasáhnout úzce propojené dodavatelské řetězce mezi oběma zeměmi.