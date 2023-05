Lukáš Kovanda: Green Deal EU se ocitá po palbou Paříže či Berlína

Národní političtí lídři si začínají uvědomovat dopad Green Dealu na voliče. A zatímco například Německo leká příliv čínských elektromobilů, Francii zase čeká další zhoršení celkového ratingu jejího dluhu.

Reklama

Green Deal se ocitá pod palbou, informuje dnes agentura Bloomberg. K nelibosti zelených, neziskových organizací a i Evropské komise samotné. Jenže národní političtí lídři v Paříži či Bruselu si začínají uvědomovat jeho obrovské náklady. A dopad, které budou mít na rozhodování jejich voličů. Navíc třeba Německu je šokem, jak Volkswagen ztrácí pozice v Číně, a jak naopak čínské elektromobily začínají dobývat Německo. Stovky tisíc pracovních míst jsou v ohrožení, celoevropsky jde o miliony.

Přitom už nyní se podstatná část zelené agendy EU platí na dluh, takže předluženost EU je stále větším problémem. A to vlastně Green Deal v plné síle ještě ani nezačal účinkovat. Navíc Francii ratingová agentura Fitch nedávno zlomově zhoršila rating dluh, čímž jí vlastní zadlužení trvaleji prodraží. Včera Francii zhoršila ratingový výhled agentura Scope, což je pro prezidenta Emmanuela Macrona další špatná zpráva.

Trhy zkrátka Francii – a nejen jí – vzkazují, že nejsou už ochotny půjčovat za příhodný úrok. Jenže při stávajícím daňovém zatížení Francie, které už moc zvedat nelze, nemá-li země skončit v plamenech celá, jiný zdroj k financování Green Dealu, než je dluh, není Macron tak naráží na zeď ekonomické reality, pročež si chce dát od dalšího prosazování zelené agendy a Green Dealu „pauzu“. Diplomaticky řečeno.

ESG je sázka Evropy na to, že ji zbytek světa bude následovat. Nemusí jí to vyjít, říká expert Zprávy z firem Evropská unie si pod taktovkou předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové určila, že bude lídrem v přechodu světa k udržitelné ekonomice. Jako každá sázka se ani tato nemusí vyplatit. „Pokud ostatní země nadále pojedou uhelnou hru, tak Evropa může být znevýhodněna,“ říká v rozhovoru pro Newstream Karel Kotoun, Banking & Insurance Consulting Lead ve společnosti Accenture. Na přechod k udržitelným investicím kromě EU tlačí také velcí institucionální investoři. Jak se banky chystají na novou, udržitelnou budoucnost? A přijmou Češi udržitelné investování za své? Nejen na tyto otázky odpovídá poradce pro banky a pojišťovny. Zdeněk Pečený Přečíst článek