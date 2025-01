Fico opět vystartoval na Zelenského kvůli plynu. Zastavíme pomoc pro Ukrajinu, varuje slovenský premiér

Rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského zastavit tranzit ruského plynu přes Ukrajinu výrazně poškozuje Slovensko a především Evropskou unii, prohlásil slovenský premiér Robert Fico v Bruselu.

O současné situaci jednal s eurokomisařem pro energetiku Danem Jörgensenem. Jednání bylo podle slovenského premiéra „mimořádně konstruktivní“ a eurokomisař si uvědomuje, jaké dopady bude mít rozhodnutí Kyjeva na konkurenceschopnost EU. V případě, že se situace nevyřeší, pohrozil Fico zastavením pomoci Ukrajině a vetem při hlasování v EU.

Tvrdá reciproční opatření

„Rozhodnutí prezidenta Zelenského, které učinil před Vánocemi, nemá nic společného se zdravým rozumem. Je to rozhodnutí, které výrazně poškozuje Slovenskou republiku a především Evropskou unii,“ prohlásil Fico před sálem zaplněným novináři. „Slovenská vláda nemá zájem eskalovat napětí. Jestliže se ale situace nevyřeší, vláda přijme tvrdá reciproční opatření,“ dodal slovenský premiér.

Fico již dříve uvedl, že Slovensko kvůli zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu přijde o téměř půl miliardy eur (12,6 miliardy korun) na poplatcích za přepravu suroviny. Řešením je podle něj obnova dodávek plynu z Ukrajiny nebo kompenzace uvedeného finančního výpadku.

Recipročním opatřením vůči Kyjevu může být podle slovenského premiéra zastavení humanitární pomoci na Ukrajinu i snížení či odnětí dávek pro ukrajinské uprchlíky. Zmínil rovněž možnost zastavení dodávek elektřiny na Ukrajinu i to, že při jednáních v Evropské unii týkajících se Ukrajiny použije Bratislava své právo veta. „Když nás bude ukrajinský prezident dále poškozovat, poškozovat EU, Slovenská republika ukáže, že je suverénní zemí,“ uvedl premiér.

