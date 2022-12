Lukáš Kovanda: Český průmysl drtí drahé energie a propouští. Hlásí prudké zhoršení podmínek – a bude hůř

Výrobní podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v listopadu markantně zhoršily. Zhoršily se více, než předpokládali experti oslovení agenturou Bloomberg. A to přitom tyto předpoklady nebyly nijak optimistické. Experti oslovení agenturou ve střední hodnotě čekali, že index nákupních manažerů v českém zpracovatelském průmyslu – jak jej sestavuje společnost S&P Global – vykáže úroveň 42,6 bodu. Místo toho to ovšem je jen 41,6 bodu, upozornil hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Údaj 41,6 bodu je nejslabší za celou dobu od května 2020, kdy se průmysl potýkal s dopady první vlny covidové pandemie a souvisejícími restrikcemi. Jakákoli hodnota ukazatele nižší než 50 bodů značí meziměsíční zhoršení podmínek v průmyslu. Čím výrazněji je hodnota ukazatele pod úrovní 50 bodů, tím citelnější zhoršení situace v průmyslu je.

Prudce klesá poptávka, firmy propouštějí

Základním problémem průmyslové výroby v ČR je v současnosti znatelné ochabování poptávky, a to jak té v České republice, tak v zahraničí. Energetická drahota a obecně inflace se totiž propisují do zvýšení nákladů firem a do snížení kupní síly podniků a domácností, přičemž situaci dále zhoršují výrazně se zvyšující úrokové sazby, signalizující zhoršenou dostupnost financování spotřeby i investic.

Dochází k takzvané destrukci poptávky. Průmyslové podniky tudíž v Česku přistupují k propouštění, aby tak zmírnily efekt nárůstů nákladů. Ochromená poptávka činí situaci na straně nabídky méně náročnou. Nabídková strana byla vážně narušena v důsledku pandemie a poškození mezinárodních dodavatelsko-odběratelských řetězců. Slábnutí poptávky však situaci dostává blíže k rovnováze.

Výroba v českém průmyslu v listopadu klesala šestý měsíc v řadě, přičemž tempo poklesu zrychluje. Pozitivní přitom nejsou ani vyhlídky do nadcházející doby, neboť nové zakázky tuzemskému průmyslu klesly v listopadu jedním z nejvýraznějších temp od začátku sledování. Například zakázky ze zahraničí klesly třetím nejvýraznějším tempem od března 2009.

Celkově data potvrzují ponurý obrázek českého hospodářství v příštím roce, kdy podle všeho vykáže pokles kolem úrovně mínus 0,5 procenta. Česko tak bude v recesi i v příštím roce, nejen letos v druhém pololetí.

