Více než polovina podniků bude v příštím roce propouštět. I kvůli nedostatečné vládní pomoci

V příštím roce předpokládá propouštění zaměstnanců 57 procent firem. Vyplývá to z průzkumu, který mezi svými členy udělala Asociace exportérů.

Nedostatečná podpora státu podnikům s vysokými cenami energií podle asociace zásadně sníží konkurenceschopnost českého průmyslu. Téměř devět z deseti z nich by jako vládní pomoc upřednostnilo fixaci cen energií. Na dnešním Exportním fóru v Mladých Bukách na Trutnovsku to řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Průmysl podle něj nyní prochází nejbouřlivějším obdobím v novodobé historii a začal vysílat nouzový signál.

„Čtrnáct procent firem hodlá zaměstnance přijímat a 29 procent neví,“ řekl dále Daněk. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že 50 procent firem očekává v roce 2023 pokles tržeb.

Vláda v pomoci firmám pokulhává

Řada firem podle Daňka kvůli zdražení energií omezila výrobu, například skláři, huťaři, porcelánky, pekaři, výrobci potravin. Dosavadní vládní pomoc velkým firmám, které mají přes 250 zaměstnanců, označil za marginální. „Pro velké firmy je vyčleněno 30 miliard korun, ale jen Třinecké železárny potřebují pět miliard korun,“ řekl s tím, že v jiných zemích jsou podpory podnikům daleko masivnější.

Jako příklad uvedl podporu Německa na stabilizaci cen energií ve výši až 200 miliard eur (téměř pět bilionů korun) nebo podporu v Polsku podnikům ve výši 250 miliard korun. „Většina zemí v EU velmi výrazněji pomáhá zejména velkým firmám. Dochází tak k tvrdému rozkolísání rovnováhy a Česká republika ztrácí konkurenceschopnost, a to v době chladnutí poptávky,“ řekl Daněk.

Fixaci cen energií by jako vládní pomoc podle průzkumu upřednostnilo 86 procent firem. Pro roky 2023 má přitom zafixované ceny elektřiny 43 procent a ceny plynu polovina respondentů průzkumu. „Přes 40 procent firem již letos zaznamenalo meziroční zvýšení nákladů na elektřinu více než o 100 procent,“ uvedl Daněk. Doplnil, že situace s cenami energií se nyní zdá stabilizovaná, ale jde o stabilizaci na velmi vysokých úrovních.

