Lukáš Kovanda: České motoristy čekají poměrně levné Vánoce, levnější než loni

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu opět mírně zlevnily. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 klesla o pět haléřů na 35,64 koruny za litr a cena nafty o devět haléřů na 34,82 koruny za litr. Oproti stejnému období loni je nyní litr benzinu levnější o 47 haléřů, a nafta dokonce o 1,58 koruny.

Také v příštím týdnu by pohonné hmoty měly mírně zlevnit. V rozsahu do deseti haléřů na litr. Cena ropy Brent na světových trzích totiž už od první poloviny října vykazuje mírně klesající trend. Jeho dopad do cen pohonných hmot v Česku mírní oslabování koruny vůči dolaru. To tedy není tak razantní, aby způsobilo růst cen benzínu a nafty u tuzemských čerpacích stanic.

Nic moc na tom nezmění ani včera oznámený výsledek posledního letošního řádného zasedání americké centrální banky. Přestože jsou z něj investoři v USA v největším šoku za posledních více než 23 let. Americké akcie v reakci na něj totiž výrazně spadly; tak výrazně, že hůře na rozhodnutí centrálních bankéřů v USA reagovaly naposledy 17. září 2001.

Americká centrální banka se totiž včera převtělila v „jestřába v holubičím hávu“. Snížila sice základní úrokovou sazbu, ale signalizovala, že v příštím roce ji bude snižovat pomaleji, než se čekalo. A to očekávání nebyla nijak euforická. Navíc, pomaleji, než se čekalo, chce sazbu snižovat nikoli z důvodu vyhlíženého kvapného ekonomického růstu (který bývá proinflační), nýbrž z důvodu inflace samotné – což je ta horší varianta.

Verdikt americké centrální banky dnes tlačí cenu ropy dolů, přičemž současně posiluje dolar, i vůči koruně. Celkový efekt na cenu pohonných hmot v Česku by tedy měl být takový, že tlak na jejich zdražení z důvodu oslabení koruny zhruba vykompenzuje zlevnění ropy. Tuzemští motoristé tak prožijí poměrně levné vánoční svátky i přelom roku.

