Čechům podraží benzin, pravděpodobnost nejlevnějšího motoristického léta ale trvá

Pohonné hmoty v Česku od minulého týdne mírně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 33,68 koruny, před týdnem byl o dva haléře dražší. O osm haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,15 koruny.

V příštím týdnu je třeba počítat se zdražením pohonných hmot v rozsahu zhruba 10 haléřů na litr. Důvodem je hlavně vzestup cen ropy na světových trzích, který v posledních třech týdnech odpovídá osmi procentům. Tento nárůst se odehrál zejména kvůli zmírnění napětí v obchodním vztahu USA a Číny, kdy si obě země vzájemně razantně snížily uvalovaná cla. Investoři tak nyní věří, že obchodní válka dvou největších ekonomik světa nebude mít zvláště vyhrocenou podobu, což zlepšuje výhled globální ekonomiky, tedy i tlačí výše vyhlíženou poptávku po ropě. Americká administrativa navíc odsunula platnost nové oznámeného, 50procentního cla na dovoz z EU, a to až na 9. července – jednání přitom probíhají, takže cla nakonec zavedena být nemusí.

Češti řidiči se však nemusí obávat výraznějšího, ani vleklejšího růstu cen pohonných hmot. Vývoj cen ropy totiž čelí poměrně silnému „protivětru“. Z více důvodů.

Jedním z nich je aktuální dění v USA. Prezident Donald Trump navrhuje daňové škrty, které by vedly k dalšímu bobtnání amerického rozpočtového schodku. Výnosy amerických vládních dluhopisů tak zůstávají poměrně vysoko. To svědčí o navýšených inflačních očekáváních a nejistotě stran budoucnosti a investic v ní, která podvazuje výkon nejen akcií v USA, ale i poptávku po ropě. Daří se naopak bezpečným útočištím, jako je zlato, nebo nejrozšířenější kryptoměně, bitcoinu.

Další zlevnění paliv v Česku by mohlo způsobit také přiblížení jaderné dohody Trumpovy administrativy s Íránem.

Ve vztahu k cenám pohonných hmot v ČR ovšem stále platí, že nadcházející letní motoristická sezóna by mohla být nejlevnější v historii. Za průměrnou čistou měsíční mzdu by totiž mělo být možné letos o prázdninách pořídit zhruba 1125 litrů pohonných hmot. To je více než kdykoli v minulosti.

Pro srovnání, například v létě 2019 se za tehdejší průměrnou čistou mzdu dalo pořídit zhruba 798 litrů pohonných hmot. Před deseti lety, v létě 2015, pak přibližně 629 litrů. V létě roku 2005 pak 525 litrů, o deset let dříve, roku 1995, pak 416 litrů a konečně roku 1985 jen nějakých 410 litrů, i když tehdy průměrná cena pohonných hmot (benzínů Super a Speciál a motorové nafty) činila jen 6,20 Kčs za litr.

Přitom, navíc, letošní vyhlížené nejlevnější motoristické léto historie nepředpokládá dohodu mezi USA a Íránem. Pokud by k ní došlo, zlevnila by ropa potenciálně až do blízkosti 40 dolarů za barel. Írán by totiž mohl navýšit svůj export ropy na světové trhy o zhruba 2,5 milionu barelů denně. V Česku by se v případě uzavření americko-íránské dohody průměrná cena nafty – a zřejmě i benzínu Natural 95 – dostala pod psychologickou úroveň 30 korun za litr.

Lukáš Kovanda: V Česku ubývá pracujících mladých, i proto ti staří pracují déle než dříve Názory Český trh práce se tiše, ale zásadně přepisuje. Zatímco ještě v 90. letech bylo běžné, že lidé končili kariéru krátce po šedesátce a dvacetiletí už měli první zaměstnání, dnes se tyto role obracejí. Mladí zůstávají déle ve vzdělávacím systému, pracovní zkušenosti odkládají. Naopak senioři v důchodovém věku často zůstávají ekonomicky aktivní – ať už z přesvědčení, nebo z nutnosti. Lukáš Kovanda Přečíst článek