Lukáš Kovanda: Ceny pohonných hmot v Česku přestaly zdražovat. Kvůli Trumpovi

Ceny pohonných hmot v Česku po předchozím růstu stagnují. Průměrná cena nafty klesla za poslední týden o tři haléře na 36,12 koruny za litr. U benzinu se nezměnila a zůstala na 36,74 koruny za litr.

V příštím týdnu pohonné hmoty zlevní, a to v rozsahu zhruba 20 haléřů na litr. Důvodem je pokles cen ropy Brent, který nastal od poloviny ledna, a také zpevnění koruny vůči dolaru ve stejné době. Zlevnění ropy čítá takřka sedm procent, zatímco koruna zpevňuje o necelá dvě procenta.

Klíčovým důvodem obou zmíněných pohybů je fakt, že Trumpova administrativa zatím neuvaluje cla na Kanada a Mexiko, a dokonce signalizuje, že se jim obě země mohou vyhnout, pokud potlačí ilegální imigraci do USA a obchod s fentanylem. Přitom donedávna se mělo za to, že cla budou zavedena již o nadcházejícím víkendu.

Kanada je největším zahraničním dodavatelem ropy Spojeným státům. Takřka veškerý ropný export Kanady, čítající přibližně čtyři miliony barelů denně, míří do Spojených států. Případná cla na Kanadu by tak alespoň přechodně zhoršovala a prodražovala zásobování USA ropou, což by zvedlo cenu dokonce i na světovém trhu. Hned takřka 70 procent ropy, kterou zpracovávají rafinérie amerického Středozápadu, pochází z Kanady.

Trump přitom současně slibuje navýšit ropnou produkci USA a tlačí na země kartelu OPEC, aby snížily cenu strategické suroviny. Oboje pomáhá tlačit cenu ropy dolů.

Koruna zpevňuje vůči dolaru, neboť Trumpovo zmírňování postoje v otázce cel je příznivou zprávou pro malé otevřené ekonomiky type Česka, které jsou vysoce citlivé na kladení překážek mezinárodnímu obchodu.

