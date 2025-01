David Ondráčka: Vítejte v paneláku české politiky. SVJ Sněmovna předsedá Marek Benda

Marek Benda je dlouholetý vlivný poslanecký doyen z ODS. Reálně si řídí sněmovnu a její pravidla jako takový předseda SVJ (sdružení vlastníků bytových jednotek). Žádné změny v baráku nedovolí, a co on nechce, to nyní ve sněmovně neprojde.

Představte si takového trochu zapšklého, přehnaně ideologického strejdu z přízemí (takové známe všichni), který si drží svou malou moc v domě, bude tam vždycky a žádné změny v něm nedovolí. Smutný důsledek bohužel je, že sněmovna je zoufale neefektivní, neproběhne žádná změna jednacího řádu, neomezí se nesmyslné obstrukce a neprojdou rozumná pravidla pro lobbing. A Benda žádné novoty v baráku nechce.

Benda si řídí sněmovnu jako panelák v devadesátkách

Poslanec Benda se ve sněmovně obrazně řečeno narodil. Za těch skoro 30 let má velké zkušenosti s procedurami, vyžívá se v nich, umí v nich kličkovat. Bere tak, že to je jeho barák, vždycky byl a bude, hlídá si ho. Takže děcka, nelítejte mi tady po chodbách, zhasínejte na záchodě a kouřit si choďte na zahradu. A ten dredař z třetího patra ať si pouští tu svoji muziku potichu. A komu se moje pravidla nelíbí, ať se odstěhuje.

Někdo vydrží jedno období, někdo i dvě, Benda předsedou SVJ Sněmovna zůstane. Naposledy ohlásilo několik poslankyň z různých stran, že už příště kandidovat nebudou. Důvod je, že současný způsob fungování sněmovny a jednacího řádu nelze skloubit s rodinou a dětmi, celodenní a noční sezení ve sněmovně je prostě zoufale neefektivní. Ale jak už víme, přes Bendu žádné změny neprojdou a důsledky pro celou českou politiku jsou poměrně vážné.

A zvolen bude Benda do parlamentu i příště, klidně bych se o to i vsadil. Je to jedna z takových jistot českého parlamentarismu. Z nějakého záhadného důvodu ho voliči vždy zase do sněmovny vykroužkují. Asi je to určitý smysl pro ironii, chceme, aby se nějaké věci prostě nezměnily a zůstaly pořád stejné. Něco jako když si každé ráno už 35 let chcete přečíst, že Jágr dal včera zase gól. Prostě jsme si na to už zvykli.

Zůstane starý jednací řád

Jednací řád je důležitý procesní zákon ovlivňující chod sněmovny. Je už dávno překonaný a v současné podobě vede k neefektivním jednání poslanců a nekonečným obstrukcím. Prakticky to vypadá tak, že předsedové stran mají právo na přednostní vystoupení na plénu a když chtějí něco zdržovat, tak to efektivně dělat mohou.

Vypadá to tak, že si Babiš nebo Okamura vezmou slovo a řeční dlouhé hodiny (rekordně to vydržel Tomio přes 10 hodin, než musel konečně jít na záchod). Nikdo ty hodiny monologů neposlouchá, ale dalších 199 poslanců během toho musí čekat, až ta exhibice skončí. A musí být ve střehu, než začne projednávání dalších, už normálních bodů. Jejich pracovní den je úplně promarněný a my to celé platíme z daní. Samozřejmě by dávalo smysl, aby tato vystoupení byla časově omezená, třeba na 20 minut. Za ten čas máte dost prostoru vysvětlit svůj postoj k danému návrhu.

Bohužel není shoda a ani reálná snaha tyto věci zlepšit. Koaliční strany o tom mnohokrát mluvily, ale veškeré ohlášené snahy na změnu jednacího řádu se odkládají, patrně na nikdy. Každý přemýšlí nad tím, podle jakého jednacího řádu se pojede, až bude v opozici. Jestli tedy bude moct taky obstruovat. Každý obstruoval, obstruuje teď nebo obstruovat bude, a proto jakákoli vůle ke změně chybí.

Výsledek je, že z jednání sněmovny je většinou nekoukatelný bizár, který lidi jen znechucuje a od politiky odrazuje. Parlament však hraje zásadní roli v naší demokracii. Má v něm být velký prostor na debaty, klidně na hádky, ale i tady by měla být určitá efektivita. A mimochodem jen provoz sněmovny nás ročně stojí zhruba 1,5 miliardy (samozřejmě včetně platů a náhrad poslanců).

Zákon o lobbingu se vykostí

Dalším aktuálním příkladem je návrh pravidel pro lobbing, jako legitimního prosazování zájmů různých společenských skupin. Tady už jdeme do finále, návrh zákona je před třetím čtením. A Benda jako předseda klíčového ústavně-právního výboru si ten proces hlídá. Aktuálně to vypadá jako taková hra na schovávanou, kdo zůstane schovaný, ten vyhrává. Hraje se o to, kdo se těm povinnostem v zákonu vyhne a nebude se muset registrovat jako lobbista. Jednoduše, které zájmové skupiny si na poslední chvíli vylobbují pro sebe výjimky.

Zákon nakonec nějak projde, ale to neznamená, že bude fungovat. Pohlídá se to i tím, že se nepošlou žádné peníze na výkon této agendy na ministerstvo spravedlnosti. Takže se bude šetřit na tom, aby ten zákon reálně nešlo vynucovat. A když to nikdo nekontroluje, tak se to nebude dodržovat, to je logické. A pak za rok se řekne, že celý zákon byl zase úplný nesmysl (určitě někde z Bruselu). Podívejte, k ničemu to není, když to nikdo nedodržuje. A tak to u nás chodí dokolečka stále vpřed.

A tím se vracím k začátku této glosy. Racionální změny chodu sněmovny a otevřenosti politického procesu jsou potřebné a dávají úplný smysl. Ale mnohdy stačí jeden vlivný člověk, aby vše zablokoval. A předseda SVJ Sněmovna Benda má svou hlavu, velký vliv na parlamentní procedury, a když něco nechce, tak přes to teď nejede vlak.