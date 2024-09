Krajské volby jsou za rohem a příroda patrně určila jejich hlavní téma

Takovou prověrku před senátními a krajským volbami si určitě nikdo nepřál. Hřmění stoleté vody, respektive to, jak politici – především starostové a hejtmani - zvládnou průběh povodní a jejich následky, možná nakonec přehluší obvyklé starosti regionů a bude pro výsledek hlasování rozhodující. Jestli se tedy volby v předem daném termínu vůbec budou konat.

Začátek týdne začal v politice bez větších překvapení. Poprvé po prázdninách se sešla dolní komora parlamentu a její členové voliče ujistili, že jejich postoje jsou neochvějné. Hned na začátku si poslanci odhlasovali, že mohou jednat do noci. A pak už to šlo jako vždycky. Slova se ujal Tomio Okamura, řečnil necelé dvě hodiny. V kostce: Současný kabinet Petra Fialy (ODS) považuje za nejhorší vládu v české historii a vyzval ji k odstoupení. Následoval Andrej Babiš, vybrat z jeho projevu souvislou větu je poněkud obtížné. Inkognito to přiznávají i poslanci ANO. Ti už jen mají rozdělené služby, aby v době, kdy šéf řeční, v sále někdo z ANO byl. Loajalita musí být.

Apropos, srozumitelně se šéf hnutí ANO přece jenom vyslovil. „Andrejovi bude líp, jen když nebude v politice a nebude sem chodit," uvedl. Když to spojíme s jeho vyjádřením (rovněž z minulého týdne), že parlamentní volby, které se budou konat napřesrok, jsou jeho poslední …Leč brod je ještě daleko.

Fialův pokladník, pardon – ministr financí Zbyněk Stanjura našel způsob, kde v návrhu státních financí na rok 2025 najít peníze na výstavbu bytů. Podstatná, sporná část rozpočtu na příští rok by tak měla být „smazána“, i když požadovaných sedm miliard korun nedostane šéf rezortu pro místní rozvoj najednou. Ivan Bartoš je údajně ochoten na kompromis přistoupit. Aby ne, přece Piráti nepůjdou z vlády.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) věří, že se ve spolupráci s jednotlivými kraji a městy podaří příští týden i po povodních zajistit řádný průběh krajských a senátních voleb. Řekl to na sobotní tiskové konferenci po večerním zasedání Ústředního krizového štábu. Datum, pátek a sobotu 20. a 21. září, si zatím v kalendáři neškrtejte.