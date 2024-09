Fiala: Kvůli povodním bude potřeba novelizovat letošní rozpočet

Stát vydá na obnovu území postiženého povodněmi řádově desítky miliard korun, další peníze na rekonstrukci půjdou z obecních a krajských zdrojů, ze sbírek či od pojišťoven. Kvůli státní pomoci bude pravděpodobně nutné novelizovat státní rozpočet na letošní rok, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Otázkou financování obnovy se podle něj bude ve čtvrtek zabývat vládní skupina, kterou kabinet pro tento účel vytvořil.

Fiala připomněl, že stát už využívá národní programy na obnovu území po katastrofách, tyto programy ale pracují s rozpočtem v řádu stovek milionů korun. „Počítáme s tím že ty stávající programy stačit nebudou, musíme vytvořit zvláštní finanční nástroje,“ řekl premiér. Věcí se bude ve čtvrtek zabývat pracovní skupina pro financování obnovy po povodních. „Nicméně předpokládám, že budeme muset upravovat už rozpočet na letošní rok, abychom mohli pomáhat co nejrychleji,“ dodal Fiala.

Na odhad je brzy

Podle premiéra se celkové škody budou zřejmě pohybovat kolem 100 miliard korun, zdůraznil ale, že na konečný odhad je zatím brzy, protože voda na všech zaplavených územích ještě neopadla. Fiala očekává podíl státu na obnově kolem 25 procent, to by znamenalo výdaje v řádu desítek miliard korun.

Novelu rozpočtu kvůli povodním předpokládá i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). I on ale při příchodu na jednání vlády zdůraznil, že nejprve bude nutné sečíst škody. „Musíme správně kvantifikovat objem finančních prostředků, který bude potřeba,“ zdůraznil. Novela rozpočtu je podle něj nutná, s ohledem na blížící se konec roku ji vláda bude muset schválit za jeden až dva měsíce.

O potřebě navýšit schodek státního rozpočtu je přesvědčený i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Já to vnímám jako nezbytnou nutnost,“ uvedl v předvolební debatě v televizi CNN Prima News. Jen v dopravě podle něj způsobily povodně škody za deset až 20 miliard korun.

Opozice je připravena úpravu podpořit

Opoziční hnutí ANO je podle jeho místopředsedy Karla Havlíčka připravené případnou úpravu rozpočtu podpořit. „Ale budeme chtít vidět, o co se bude jednat. A budeme chtít vidět, že to půjde nejen do silnic, do železnic a samozřejmě do veřejných aktiv, ale že to půjde i na ty postižené domácnosti, případně na firmy a živnostníky,“ řekl Havlíček ve stejné debatě na CNN Prima News.

Fiala uvedl, že zjištěním škod i hledáním nástrojů na jejich pokrytí se bude ve čtvrtek zabývat pracovní skupina pod vedením ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) při příchodu na jednání kabinetu řekl, že se skupina sejde ve čtvrtek dopoledne na ministerstvu financí. „Stát musí zajistit obnovu základní infrastruktury, jako jsou silnice, železnice, vodovody, odpady a podobně,“ řekl Výborný o očekávaných prioritách jednání skupiny.

Podle ministerstva financí pracovní skupina shromáždí údaje o všech dostupných prostředcích financování obnovy z národních i evropských programů a o tom, jak rychle jsou tyto peníze dostupné. Rovněž bude shromažďovat odhady škod na majetku státu, krajů a obcí, který dodají postižené instituce a samosprávy. Objem peněz potřebných na obnovu veřejného majetku by tak měl být znám v horizontu týdnů.

Stanjura v úterý večer po setkání se zástupci Moravskoslezského kraje, který patří mezi nejpostiženější regiony, řekl, že podle zkušeností z předchozích povodní zhruba 25 procent celkových škod nakonec pokrývá státní rozpočet. V současnosti je deficit státního rozpočtu na letošní rok schválen ve výši 252 miliard korun. Představitelé vlády zatím neupřesnili, jak by se měl schodek v důsledku povodní zvýšit. Stanjura v pondělí po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem také uvedl, že nepředpokládá, že by se kvůli povodním měnily základní parametry rozpočtu na příští rok, který ministerstvo financí navrhlo se schodkem 230 miliard korun.