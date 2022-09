Benzin je levnější než před válkou, klesá i nafta

Benzin je v Česku nejlevnější od začátku ruské invaze na Ukrajinu, v průměru stojí 37,56 koruny za litr. Zlevňuje také nafta. Její průměrná cena 43,01 koruny za litr je nejnižší za posledních pět týdnů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy budou ceny i nadále klesat.

Reklama

Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 zlevnil za poslední týden o téměř 80 haléřů. Průměrná cena nafty klesla za stejnou dobu o 96 haléřů. I tak je ale benzin o zhruba 3,50 koruny dražší než před rokem. Za diesel platili motoristé koncem loňského září o 11 korun méně než v současnosti.

Lukáš Kovanda: Už během dvou týdnů by mohl být benzín levnější než před invazí Názory V Česku paliva v uplynulém týdnu opět zlevnila, benzín je nejlevnější od letošního 26. února, tedy od třetího dne po invazi Ruska na Ukrajinu. Cena benzínu je už je jen o necelou korunu na litr vyšší než v poslední den před invazí. A už během dvou týdnů by mohl být benzín levnější než před vpádem Ruska na Ukrajinu, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, podle něhož v příštím týdnu zlevní o 50 haléřů na litr. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Nejlevnější paliva tankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 36,83 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 42,17 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 38,12 koruny. Naftu tankují motoristé v metropoli za 43,65 koruny za litr.

Ceny pohonných hmot budou podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy i nadále klesat. „Důvodem je pokles cen ropy na světových trzích, v tomto měsíci o více než osm procent. Klesající trend nezvrátila ani částečná mobilizace, kterou minulý týden vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, ani zjevná sabotáž plynovodů Nord Stream či hrozba zastavení dodávek ruského plynu do EU před ukrajinské území,“ uvedl Kovanda. „Pro obchodníky s ropou je momentálně závažnější vyhlídka dalšího zvyšování úrokových sazeb v podání americké centrální banky a hrozba celosvětového ekonomického útlumu. Oboje oslabuje vyhlíženou poptávku po ropě, tedy i její nynější cenu,“ dodal.

Extrémní rozdíl mezi cenou benzinu a nafty

Nebývalá je podle Kovandy ovšem šíře rozevření nůžek mezi cenou nafty a cenou benzínu. Rozdíl přesahuje 5,40 koruny na litr, což představuje historicky zcela mimořádné rozpětí. Důvodem je blížící se zavedení embarga EU na dovoz ruské ropy a ropných produktů, včetně právě dieselových paliv. To vstoupí v platnost na přelomu roku.

Reklama

Benzínky se zalekly. Srpnové výsledky kontroly marží si ministerstvo pochvaluje Politika Srpnové kontroly marží prodejců pohonných hmot ukázaly výrazný pokles u nafty, kde se marže přiblížila loňskému celoročnímu průměru a činí 3,60 koruny za litr. U nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se marže prodejců minulý měsíc také snížily, pokles ale nebyl tak výrazný a nynějších 4,80 koruny za litr je stále vysoko nad loňskými hodnotami. Uvedl to mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. Ministerstvo podle něj nyní nepřistoupí k cenové regulaci. ČTK Přečíst článek

„Vyhlídka na embargo již nyní nutí dodavatele hledat alternativy, nezřídka dražší. Dochází také k předzásobování se ještě ruskými palivy. Současně se ropné produkty typu topné nafty používají v průmyslu, částečně jako náhražka hůře dostupného a drahého plynu. A topné oleje, jako je mazut, se dokonce opět místo plynu používají v současných mimořádných podmínkách k výrobě elektřiny. To vše zvyšuje cenu motorové nafty,“ podotkl Kovanda.

Blahodárný pokles marží

Srpnové kontroly marží prodejců pohonných hmot ukázaly výrazný pokles u nafty, kde se marže přiblížila loňskému celoročnímu průměru a činí 3,60 koruny za litr, uvedlo minulý týden ministerstvo financí. U nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se marže prodejců minulý měsíc také snížily, pokles ale nebyl tak výrazný a nynějších 4,80 koruny za litr je stále vysoko nad loňskými hodnotami.

Vedle kontroly marží vláda v důsledku zdražování paliv, jejichž ceny začaly růst na přelomu února a března po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, přijala i další opatření. Rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Od začátku června na čtyři měsíce snížila o 1,50 koruny na litr spotřební daň z benzinu a nafty, u dieselu toto snížení prodloužila do konce příštího roku.