Bartoš: V úterý podají pirátští ministři zahraničí a pro legislativu demisi

Piráti podle jejich končícího předsedy, vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše opustí vládu i koalici v úterý po jednání poslaneckého klubu, kdy také demisi podají ministři zahraničí Jan Lipavský a pro legislativu Michal Šalomoun. Bartoš to uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce. Bartoš byl premiérem Petrem Fialou (ODS) z vlády odvolán k pondělku 30. září, kdy skončí také vnitrostranické hlasování Pirátů o odchodu do opozice.

"Je to tak," uvedl Bartoš na dotaz, zda Piráti koaliční kabinet opustí. "Když vyhodíte z vlády předsedu strany po telefonu, tak strana asi nemůže reagovat jinak," řekl. Podle něj výsledky vnitrostranického hlasování, které skončí v pondělí večer, v úterý "akceptuje" poslanecký klub Pirátů a následně podají demisi zbývající pirátští ministři Šalomoun a Lipavský "k nějakému datu, které se pravděpodobně domluví s premiérem". Bartoš se chce následně sejít s ostatními koaličními partnery.

Bartoš neví, zda by byl Lipavský ochoten pokračovat ve vládě jako nestraník vzhledem k tomu, že souběžně s demisí ohlásil i odchod od Pirátů. Podle místopředsedkyně opozičního hnutí ANO Aleny Schillerové je Lipavský pokládán za nepostradatelného, neboť plní úkoly Fialovy vlády.

Místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura v debatě uvedl, že po odchodu Pirátů z vlády bude nutné změnit koaliční smlouvu tak, aby se vztahovala jen na zbývající čtyři strany koalice. Programové prohlášení vlády se měnit podle Stanjury nebude a proto není důvod, aby čtyřkoaliční vláda požádala o důvěru Sněmovnu. Opozice kvůli tomu zvažuje, že vyvolá hlasování o nedůvěře kabinetu.

Stanjura nepovažuje za potřebné, aby koalice po odchodu Bartoše z vlády obsazovala jeho funkci vicepremiéra pro digitalizaci, která bude nadále prioritou vlády. Zrušena by mohla být i funkce ministra pro legislativu, naznačil Stanjura s tím, že koalice o tom bude ještě jednat.

Bartoš označil za chybu, pokud by funkce byla zrušena. Její obsazení je podle Bartoše nutné kvůli mezirezortní koordinaci digitalizace, řízení Rady vlády pro informační společnost a pokračování týmu pro centrální digitalizaci na Úřadu vlády. "Nejsou to nějací asistenti Ivana Bartoše," řekl končící vicepremiér.