Kde nic není, ani smrt nebere. Pardon, rozpočtová rezerva je prázdná, říká Stanjura

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš ujistil senátory, že má fahrplan, jak opravit chromé stavební řízení. Jelikož se nezdržoval podrobnostmi, soudíme, že patrně nějaké mouchy ještě i tak bude mít. Fahrplan má docela jistě i ministr financí Zbyněk Stanjura, a to jak pro letošní rozpočet, tak pro finance na příští rok. Ten se k tomu, aby je vysvětlil, už vůbec nemá. Tak musíme doufat, že ministerské plány nevedou do kopru.

Milí přátelé, vládní prázdniny jsou u konce, oznámil předseda vlády na sítích. A prý že teď kabinet bude dělat opravdu důležité věci. Aktuálně je podle Fialy potřeba opravit digitalizaci stavebního řízení a on se tomu s kolegy věnuje, prioritní jsou i další úkoly jako je rozpočet na příští rok, dopravní infrastruktura…Taky si lámete hlavu s tím, co vláda dělala před dovolenou?

Premiér Fiala při své otevřenosti vynechal, co se mu nehodí do krámu. Vláda musí řešit požadavek ministra práce a sociálních věcí Jurečky a odborů, aby ještě v září vzrostly platy některých státních zaměstnanců o deset nebo alespoň o pět procent. Debata o tom bude asi složitá, a možná taky ne. Hlavní slovo bude mít pro začátek ministr financí Stanjura: „Nedám nic, prachy došly. Rozpočtová rezerva je prázdná.“ Sem tam se od odpůrců ozve: „Hledej, vždycky jsi našel.“ Počkáme, uvidíme.

A ještě krátký pohled do Evropské unie. Španělská ministryně Riberaová, která by se mohla stát eurokomisařkou pro energetiku tvrdí, že řeči o levné energii z jádra jsou mýtus. Česko, ale třeba také Francie se prý obávají, co by Riberaová s energetickým portfoliem udělala. Není to náhodou post, který má mít podle vládních politiků prakticky jistý ministr Síkela?

