Stanislav Šulc: Rezignovala vláda na záchranu rozpočtu? Ministři naznačují, že je s reformami konec

Parlamentní prázdniny už nejsou, co bývaly. Sice skutečná politická aktivita je značně utlumená, rétorická cvičení a pokusné balonky však od politiků létají nadále. A tak už nyní například víme, že pětikoalice pro poslední rok svého aktuálního vládního období již nechystá žádné větší akce. Asi aby už nikoho dalšího nenaštvala.

Prázdniny bývaly časem klidu na všech frontách, který sem tam rozčísli obyvatelé některé menší vísky, poblíž které se konala nelegální technoparty. Na to zareagovali politici tradičním odsouzením „mániček“, jen tentokrát je označovali jinými slovy, aby se pak vydali na poslanecké prázdniny a byl na déle než měsíc klid.

S nástupem sociálních sítí a politiků, kterých se v nich vzhlídli, ale parlamentní prázdniny již nejsou, co bývaly. A tak ani léto není obdobím úplného politického klidu.

Namísto toho se staly časem, kdy politici vypouštějí různé informační balonky, jejichž prostřednictvím testují, co jim voliči dovolí. Co k dokonalosti dovedl v roli premiéra Andrej Babiš, následuje nyní také pětikoalice, kterou čeká poslední rok před volbami. A tak aktuální léto dostáváme poměrně jasné signály, co se v tom posledním roce bude dít. Tedy spíš nebude.

Na co odborníci z NERVu nestačí

Vláda Petra Fialy vsadila vše na ideologickou cestu snižování deficitů za každou cenu. Tedy alespoň se tak sama prezentuje a ačkoli skutečně deficity klesají, je to výrazně pomaleji, než by si ekonomové i skalní fandové tohoto přístupu představovali.

Nicméně jeden z prvních velkých vládních balonků, které před pár dny vypustil ministr zemědělství Marek Výborný, naznačuje, že je záchrana rozpočtu u konce. „Změny v daních už nechceme, odmítám daň na cukr i víno,“ uvedl ministr pro iDnes.cz.

Populističtější přístup by přitom šlo těžko najít. Nové daně, tedy zejména tu na tiché víno, vládě doporučil i její poradní sbor ekonomů NERV, jehož odborností se vláda zaštiťovala při všech nepopulárních krocích. Odbornost NERVu ale asi nestačí na citlivou moravskou duši, která brání zavést daň z alkoholu.

Vláda počítala správně. Tedy snad

Jistě můžeme vládě připsat i plusové body. Nezvyšování daní by mělo být pro deklaratorně pravicovou vládu vlastní. Nadšení z toho však poněkud ochlazuje fakt, že vláda jinak zatížila různými daněmi a zvýšenými odvody celou řadu subjektů a lidí poměrně razantně. Že víno zůstává tax free, je spíše důkaz síly vinařské lobby než ideologické víry v nízké daně. Ale nešť.

Jak vážně to pak vláda se záchranou veřejných rozpočtů myslí, se ukáže již za pár týdnů, až ministr financí Zbyněk Stanjura představí návrh rozpočtu na rok 2025. Podle vládního balíčku by se v tomto rozpočtu měly projevit nižší výdaje o skoro 16 miliard, a hlavně vyšší příjmy o 36,7 miliardy. To byly odhady, jimiž vláda bránila svůj balíček.

Jenomže od té doby uteklo již hodně vody a například výnosy z takzvané windfall tax se nakonec ukázaly být výrazně nižší, než které si vláda malovala. Pokud se vláda podobně sekla i v dalších položkách, může to přinést docela zásadní problémy.

Kde je řecký scénář?

Samozřejmě si již brzy vláda vzpomene na to, že Česko patří mezi nejméně zadlužené země Evropské unie, takže problém vlastně nijak zásadně nehoří. Škoda, že stejnými údaji o zadlužení stejná vláda argumentovala pro přijetí sociálně nepopulárních opatření a strašila při tom „řeckým scénářem“.

Ale jasně. Jedna politika (a rétorika) se dělá v prvním a druhém roce vládnutí a zcela jiná politika se praktikuje v posledním roce vládnutí. Volby se blíží stejně rychle vládním stranám, jako hnutím ANO a SPD. Zatímco SPD vytáhla omšelé téma migrace, ANO se již jistě nemůže dočkat, až začne vládě tlouct „o hlavu“ nepovedeným balíčkem, který jen ochudil lidi a rozpočet je takřka ve stejném stavu jako před ním.

Jestli se to vláda snaží uhrát tím, že moravským vinařům nezavede daň z vína, je to sázka nevšední. Jestli bude fungovat, na to si budeme muset počkat do příštího října. A možná se mezitím dočkáme ještě dalších balonků, které naznačí další kroky vlády.