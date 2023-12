Karel Pučelík: Poslední šance k odstranění Trumpa? Umírnění republikáni i velký byznys stojí za Haleyovou

Republikánští odpůrci Donalda Trumpa zkouší svůj patrně poslední tah, jak exprezidentovi zabránit k získání nominace. Bývalé guvernérce Nikki Haleyové vyslovují podporu a posílají peníze, i když šance nemá příliš velké.

Reklama

Donald Trump v průzkumech před republikánskými primárkami, které se naplno rozjedou hned po Novém roce, stále vede před svými pronásledovateli o více než padesát procentních bodů. Někteří konkurenti to vzdali, ale několik velkých jmen zatím ručník do ringu nehází, i když situace nemá daleko do stavu beznaděje.

Z kola venku už je například Trumpův bývalý viceprezident Mike Pence, senátor z Jižní Karolíny Tim Scott nebo nejnověji guvernér Severní Dakoty Doug Burgum. Pokračuje floridský konzervativně laděný guvernér Ron DeSanstis, přičemž se stále často objevuje v průzkumech na druhém místě. Přestože se o něm dlouho hovořilo jako o nejvážnějším Trumpově vyzyvateli, jeho šance pomalu ale jistě vyhasínají.

Republikánská protitrumpovská opozice si totiž těsně před rozjezdem primárek našla nového favorita. Tedy spíše favoritku, protože se jedná o jedinou ženu v republikánském pelotonu. Jednapadesátiletá bývalá guvernérka Jižní Karolíny a velvyslankyně u OSN Nikki Haleyová totiž představuje kompromis - vesměs podporuje konzervativní linku, ale není zatížená žádnými skandály a soudními třenicemi.

Karel Pučelík: Je to etické? Karel III. profituje z majetku nebožtíků bez dědiců Reality Když někdo zemře bez dědice, nastoupí citlivá otázka, co bude s jeho majetkem. Obvykle ho získá stát, ale třeba v anglickém Manchesteru nebo Liverpoolu s nadsázkou pomůže králi zaplatit výměnu kotle nebo nová okna. Může za to stovky let stará praxe. Karel Pučelík Přečíst článek

Za minutu dvanáct

Ovšem kdyby se nakonec Nikki Haleyové podařilo nominaci ukořistit, tak by se přepisovaly dějiny, protože se dosud žádnému republikánovi takový náskok zvrátit nepodařilo. Husarský kousek by vyžadoval hodně matematiky, navíc už si nemůže dovolit chybovat.

Je však třeba si uvědomit specifika amerických primárek. Haleyová nutně nepotřebuje mít hned v lednu větší podporu než Trump. Primárky totiž nejsou jedny volby, ale vlastně série mnoha hlasování v jednotlivých státech. V historii výběru kandidátů se již alespoň najdou precedenty, které dosvědčují, že právě v jednotlivých hlasováních si kandidáti s minimální podporou v průzkumech mohou vést výrazně lépe.

A to je šance pro Haleyovovou. Pokud by se jí podařilo uspět 15. ledna v Iowě, mohla by pak nakopnout i voliče v New Hampshire a postupně i jinde. Podmínky pro to má docela dobré, protože v obou zmíněných státech si v průzkumech vede lépe než v celorepublikovém měřítku. Celkově mívá kolem desetiny hlasů, v Iowě třeba 16 procent.

Karel Pučelík: Evropa smrtícímu fentanylu odolává. Poděkujme sociálnímu státu Názory Spojené státy už měsíce drancuje fentanyl, ročně zabije desetitisíce lidí. Evropa je vůči této droze, která je asi padesátkrát silnější než heroin a navíc i levnější, dosud takřka imunní. Podle britského týdeníku The Economist za to může sociální stát, kterého si ale ne všichni dostatečně váží. Karel Pučelík Přečíst článek

Kandidátka Wall Street?

Úvodním problémem kampaně Haleyové byl nedostatek peněz, na což si dnes stěžovat nemůže. Nově má podporu politické organizace Charlese Kocha, která bývá spojována s konzervativním či až libertariánkým světonázorem. Na fundrisingové akci mezi obchodníky z Wall Street v New Yorku v pondělí vybrala půl milionu dolarů.

O naladění vysokých byznysových pater vypovídá i výrazná podpora, kterou Haleyové vyslovil i šéf JPMorgan Chase Jamie Dimon. „Pokud jste velmi liberální Demokrat, vyzývám vás, abyste Nikki Haleyové také pomohli. Dejte těm na straně republikánů možnost volby, která by mohla být lepší než Trump,“ řekl ve středu šéf významné investiční banky.

Vypjatá debata

Ve středu večer se kandidáti sešli v další televizní debatě. Trump tradičně chyběl a hlavní hvězdou se tak stala právě Haleyová, která to schytávala ze všech stran. Útočil na ní Ron DeSantis, který patrně cítí ohrožení. Divákům se snažil vsugerovat, že podpora velkého byznysu nepřišla jen tak pro nic za nic, ale že jeho soupeřka bude zavázána jejich zájmům.

Karel Pučelík: Britsko-řecká potyčka o mramory ukázala, že ne vše jde vymlčet Názory Dvě století stará záležitost odvlečených antických soch tento týden způsobila mezinárodní roztržku mezi Británií a Řeckem. Ať už se na ni díváte z jakéhokoliv úhlu, Sunakova vláda z ní vychází opět jako nečitelný a malicherný partner. Karel Pučelík Přečíst článek

Vůči výpadům farmaceutického podnikatele Viveka Ramaswamyho se Haleyové dokonce zastal bývalý New Jerseyský guvernér Chris Christie. Haleyová na to ale reagovala poměrně dobře a velkoryse. „Jen žárlí,“ řekla. „Líbí se mi všechna ta pozornost, kluci,“ dodala s nadsázkou. Uvidíme tedy, zda pozornost a peníze budou stačit.

Závěrem se jen sluší dodat, že v případě jejího prezidentského triumfu by se i tak jednalo výraznou změnu politického kurzu. Haleyová od začátku kampaně nepatří k výrazným Trumpovým kritikům, zastává sociálně konzervativní stanoviska, volá po reformě zdravotních programů Medicare a Medicaid či více liberální hospodářské politice a nižších daních. Ačkoli je sama dcerou indických imigrantů, byla by rozhodně tvrdší než prezident Joe Biden. Ve srovnání s DeSantisem, Ramaswamym je však největší podporovatelkou Ukrajiny.