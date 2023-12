Karel Pučelík: Britsko-řecká potyčka o mramory ukázala, že ne vše jde vymlčet

Dvě století stará záležitost odvlečených antických soch tento týden způsobila mezinárodní roztržku mezi Británií a Řeckem. Ať už se na ni díváte z jakéhokoliv úhlu, Sunakova vláda z ní vychází opět jako nečitelný a malicherný partner.

Britské museum je oblíbeným cílem turistů. Mezi exponáty se zabavíte klidně na celý den. Mají tu kde co, artefakty z různých koutů světa, ze starověkého Egypta, Číny nebo ceněné řecké antické památky. Poslední jmenované vzácnosti však v posledních dnech nejsou jen lákadlem pro uměnímilovné návštěvníky, ale i předmětem mezinárodního sporu.

Nedávno znovuzvolený konzervativní řecký premiér Kyriakos Mitsotakis tento týden vyrazil na návštěvu Londýna, kde se měl potkat se svým britským protějškem Rishim Sunakem. Setkání však skončilo fiaskem ještě dříve, než začalo. Sunak jednání zrušil a chtěl za sebe vyslat svého zástupce, což Mitsotakis pochopitelně odmítl. Řecký premiér prý porušil dohodu, že se nebude veřejně propírat kauza Elginových mramorů, které si nárokují obě země.

Co Sunaka k takovém ráznému kroku proti spojenci nejen z NATO vedlo? Nějaký nepochopený předvolební trik? Britská diplomacie si ale každopádně připsala další kaňku, které si všimli i na kontinentu. „Pokud chcete být globální Británií, otevřenou světu, založenou na mezinárodních hodnotách a diplomacii, nepřestanete s přáteli mluvit jen kvůli problému, který se táhne už 200 let. Neangažovanost je problém,“ řekl podle deníku The Guardian nejmenovaný vysoký úředník z Evropy. Sunakovo počínání přitom nechápou ani vlivní politici jeho Konzervativní strany včetně předsedkyně sněmovního zahraničního výboru Alicie Kaernsové nebo exšéfa diplomacie Williama Haguea.

Rozříznutá Mona Lisa

Řecký premiér neudělal nic tak hrozného, prý ani o žádné dohodě nevěděl. V rozhovoru pro BBC jen dostal otázku, co si myslí o sochách z Parthenónu, které se nyní nacházejí v Londýně. Reakce však Downing Street 10 nepotěšila. „To je, jako když rozříznete Monu Lisu napůl, budete ji mít napůl v Louvru a napůl v Britském museu. Myslíte, že by diváci ocenili krásu obrazu?,“ řekl. „To se v podstatě stalo se sochami z Parthenónu,“ dodal.

Spor o mramory není na diplomatické scéně ničím novým. Zdaleka ne, probíhá už skoro 200 let. Long story short. Elginovy mramory je soubor sochařské výzdoby z pátého století před naším letopočtem. Část byla v průběhu staletí zničena zemětřeseními a válkami, část je v Athénách a část v evropských městech, kromě Londýna třeba ve Vatikánu nebo pařížském Louvru.

Do Británie se soubor dostal na začátku devatenáctého století iniciativou diplomata hraběte Elgina, který je se souhlasem tamějších úřadu odvezl. Problémem je, že Řecko tehdy patřilo do Otomanské říše. Už tehdy čin vyvolával kontroverze, odvlečení kritizovala i řada slavných Britů. Romantický básník a helénofil George Gordon Byron (vzpomeňte si na seznam povinné literatury) ho nazval vandalismem, nad kterým hořekoval i ve své slavné Childe Haroldově pouti.

Mlčení není řešení

Už od třicátých let devatenáctého století žádají Řekové díla zpět. Oficiální žádost o vydání z Řecka přišla v roce 1983. S různou intenzitou se kauza řeší poslední desítky let a čas od času se stává i vnitropolitickou otázkou. Například Jeremy Corbym sliboval, že by jako premiér usiloval o návrat soch.

Je nutné dodat, že Mitsotakis je v této citlivé otázce docela konstruktivní, jak připomíná The Guardian. „Podle mého názoru nejde o otázku vlastnictví, ale o spor o sjednocení - kde lze nejlépe ocenit to, co je v podstatě jednou památkou?,“ řekl také řecký premiér. Do Británie evidentně nepřijel řešit historické křivdy nebo se mstít za někdejší barbarství, ale rád by viděl mezi Řeckem a Britským museem partnerství.

I přes mezinárodní roztržku je patrně jeho cíl dosažitelný, podobný názor totiž zastává i šéf Britského musea George Osborne - pokud vám jméno připadá povědomé, jde o exministra financí z Cameronovy vlády. „Této kontroverzi bychom se neměli vyhýbat. Myslím, že jsme si příliš často mysleli: Mlčme, když nebudeme mluvit o věcech, které jsou obtížné, nikdo jiný to neudělá,“ uvedl bývalý konzervativní politik. Osborne třefil hřebíček na hlavičku. Britové si zase jednou připomněli, že problémy nemizí, když se dělá, že neexistují.