Jakub Kudýn z J&T: O úspěchu investice může rozhodnout jen pár dnů z celé dekády

Když si investor v čase volatilních trhů zkouší hrát na spekulanta, nedopadá to dobře, píše ve svém komentáři analytik J&T Banky Jakub Kudýn.

Reklama

Při aktuální volatilitě na finančních trzích asi každému investorovi prolétla hlavou alespoň jednou myšlenka, zda by nebylo lepší své portfolio prodat a získanou hotovost uložit na spořící účet. Časování trhu je ale obtížná disciplína a pokud propásneme pár správných okamžiků, zůstaneme nejspíše s podprůměrnými výnosy.

Investoři prchají z Hongkongu. Paniku na burzách vyvolali čínští komunisté Money Akcie v Hongkongu po sjezdu čínských komunistů zahájily nový týden prudkým poklesem. Hlavní index Hang Seng před koncem obchodování odepisoval zhruba sedm procent. Ztráty ale mají také akcie v pevninské Číně. Trh výprodejem reaguje na předpoklady, že dosavadní prezident Si Ťin-pching a jeho nový tým budou v nadcházejícím funkčním období preferovat ideologii na úkor ekonomiky. ČTK Přečíst článek

Na finančních trzích se pohybují různí aktéři a každý hraje svoji hru s jiným cílem a časovým horizontem. Zatímco spekulant bude mít časový horizont v minutách až dnech, horizont investora se může počítat i v desetiletích. Spekulant nebude řešit, zda je aktivum podhodnocené nebo nadhodnocené, spíše se bude snažit odhadnout aktuální sentiment trhu a na něm se svézt nahoru nebo dolů. Investor na to půjde obráceně, po důkladné analýze vstupuje do investice s vidinou, že může trvat i několik let, než se vnitřní hodnota aktiva promítne do jeho tržního ocenění.

Velké škody pro investory vznikají v momentě, kdy z důvodu velkých propadů na burze změní svoji hru z dlouhodobé na krátkodobou a začnou se snažit časovat trh.

Zhodnocení o 18 tisíc procent

Bank of America se pokusila tyto škody vyčíslit. Na základě údajů od roku 1930 banka zjistila, že pokud by investor v každé dekádě promeškal 10 nejlepších dnů indexu S&P 500, činil by jeho celkový výnos 28 procent. Pokud by ale zůstal zainvestovaný během vzestupů a pádů, dosáhl by zhodnocení ve výši 17 715 procent, tedy asi 633krát větší. Samozřejmě pokud by investor odhadl deset nejhorších dnů v každé dekádě, jeho portfolio by dosáhlo astronomického zhodnocení ve výši 3 793 787 procenta.

Reklama

Lukáš Kovanda: Čínské burzy se zatřásly. Nový Mao jde tvrdě proti tech miliardářům Názory Akciové tituly pevninské Číny obchodované na hongkongské burze se v pondělí propadly o 7,3 procenta. Jedná se o nejhlubší propad příslušného ukazatele – Hang Seng China Enterprise Index – od světové finanční krize roku 2008. Prudce rovněž oslabil hlavní ukazatel hongkongských akciových titulů – Hang Seng –, jenž ztratil 6,4 procenta. Slábnou také čínské akcie obchodované jinde ve světě, třeba v USA. Lukáš Kovanda Přečíst článek

K podobném výsledkům dospěla i investiční skupina Schroders při analýze britského indexu FTSE 250. Pokud byste za posledních 35 let investovali do indexu FTSE 250, mohli jste za tuto dobu vydělat v průměru 11,4 procenta ročně. Pokud byste netrefili deset nejlepších dní, bylo by to 9,5 procenta ročně a 8,1 procenta pokud byste netrefili 20 nejlepších dní. Rozdíl 1,9 procentního bodu v ročním výnosu mezi zainvestováním po celou dobu a vynecháním deseti nejlepších dnů se nezdá být velký.

Pokud byste ale investovali například tisíc liber a drželi poctivě po celou dobu, hodnota vaší investice by činila 43 595 liber. Pokud byste ­netrefili 10 nejlepších dní, hodnota vaší investice by se propadla na 24 156 liber. Stačilo by se tedy za 35 let (tj. cca 9200 obchodních dní) desetkrát netrefit a stálo by vás to 19 tisíc liber. V milionových řádech je to samozřejmě ještě zajímavější. Výše uvedené příklady neplatí jen pro akciové indexy, resp. ETF, týká se i všech ostatních druhů investic.

Co si z výše uvedeného vzít? Předtím, než se odhodláte odchýlit od vaší investiční strategie, promyslete si, jakou hru vlastně hrajete. Pokud hrajete dlouhodobou hru, sepište si na papír, co se změnilo od vašeho původního plánu a jakou to bude mít roli v dlouhodobém horizontu, jelikož co se děje v krátkodobém vás nezajímá. Pokud je vaše investice ovlivněna v dlouhodobém horizontu, jednejte. A nezapomeňte, 10 dní v každé dekádě může tvořit hranici mezi úspěšným a neúspěšným investorem.