Michal Nosek: Turek sestřelil nemocniční vůz. Teď sráží i Babišovu vládu
Nehoda se může stát každému. Předjíždět kolonu odbočovacím pruhem, vjet do cesty houkajícímu nemocničnímu vozu převážejícímu krevní destičky, srazit jej jako kuželku, a následně vtipkovat na internetu už ale není obyčejná smůla. Filip Turek způsobil největší malér, jaký dosavadní Babišova koalice zažila. A premiér dobře ví, že mu Motoristé tímto stylem vládnutí žádné body nepřinášejí.
Prezident Petr Pavel k incidentu správně poznamenal, že nehoda se může stát každému. Ne každý ale podle zveřejněných záběrů předjíždí kolonu odbočovacím pruhem a následně vjede do křižovatky, kterou projíždí nemocniční vůz se zapnutými majáky a houkačkou.
Turkův mohutný mercedes G vůz zasáhl tak, že skončil na střeše na tramvajových kolejích. Jeho řidič se zranil a převrácené auto jen o několik metrů minulo chodce čekající u přechodu. Vůz navíc převážel krevní destičky, u jejichž transportu může rozhodovat každá minuta.
Opoziční strany vyzývají poslance Motoristů Filipa Turka, aby po pondělní nehodě v centru Prahy složil mandát a skončil také ve funkci vládního zmocněnce. Zveřejněné záběry podle nich ukazují bezohlednou jízdu. Policie však okolnosti střetu s nemocničním vozem stále vyšetřuje a vyhodnocuje kamerové záznamy. Nové záznamy Turkovy jízdy vyvolaly debatu i ve Sněmovně.
Turek před bouračkou předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Opozice volá po jeho rezignaci
Politika
Opoziční strany vyzývají poslance Motoristů Filipa Turka, aby po pondělní nehodě v centru Prahy složil mandát a skončil také ve funkci vládního zmocněnce. Zveřejněné záběry podle nich ukazují bezohlednou jízdu. Policie však okolnosti střetu s nemocničním vozem stále vyšetřuje a vyhodnocuje kamerové záznamy. Nové záznamy Turkovy jízdy vyvolaly debatu i ve Sněmovně.
Turek se přitom rád prezentuje jako zkušený motorista a znalec silných automobilů. O to absurdněji působí jeho následné výroky o větším autě, zlehčování zranění řidiče a internetové vtipkování.
Na omluvu není potřeba policejní protokol
Okolnosti střetu musí vyšetřit policie. Filip Turek ale nepotřebuje znalecký posudek, aby se omluvil zraněnému řidiči, zdravotníkům i chodcům, které převrácený vůz málem zasáhl. Omluva není přiznáním právní viny. Je projevem elementární slušnosti. Té zatím Turek nikdy mnoho nepředvedl.
Poslanecká imunita ho může chránit při výkonu mandátu, není však ochranou proti politické odpovědnosti. Pokud chce ukázat, že toto slovo pro něj není jen předvolební fráze, měl by odstoupit z funkce vládního zmocněnce pro Green Deal.
Největší malér Babišovy koalice
Turkova havárie už dávno není pouze osobním problémem jednoho poslance. Je to největší rána, kterou dosavadní koalice Andreje Babiše utrpěla.
Premiér proto vyzval policii k rychlému vyšetření a připustil, že pokud zveřejněné záběry odpovídají skutečnosti, měl by Turek na post vládního zmocněnce rezignovat. O případu jednal také s předsedou Motoristů Petrem Macinkou.
Babiš dobře ví proč. Obraz poslance, který sestřelí nemocniční vůz s majáky a následně celou událost zlehčuje, vládě opravdu popularitu nezvyšuje. Naopak jí připomíná, jak vysokou cenu může platit za chování koaličního partnera, který si plete politickou nekorektnost s absencí odpovědnosti.
Motoristé slibovali, že budou hlasem řidičů a zdravého rozumu. Nyní mají možnost ukázat, zda jejich respekt k motorismu zahrnuje také přednost vozů s majáky a základní sebereflexi po vážné nehodě.
Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.
Dalibor Martínek: Budeme teď všichni jako Motorista Turek srážet sanitky?
Názory
Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.