Jak vydělat a nechytit se do pasti investiční bubliny, radí expert

Rok 2023 je zatím jako jízda na horské dráze, pokud jde o světový trh s akciemi. Na začátku roku hrozila recese, ale nyní jsou trhy skoro na historickém vrcholu. Tento zvrat ukazuje, jak jsou krátkodobé predikce nejisté, a zdůrazňuje důležitost pohledu na dlouhodobé trendy. O to, jak hledat tyto trendy a investiční příležitosti, se se čtenáři Newstreamu podělil analytik J&T Jakub Kudýn. Nejedná se o investiční tipy, ale spíše o demonstraci kroků, jak nad investováním a alokací prostředků přemýšlí autor příspěvku.

Reklama

Při hledání investičních příležitostí mi pomáhá menší mentální cvičení, na základě kterého si pak filtruji akciový trh. První krok v tomto procesu nazývám „Identifikace zřejmého trendu“. Jde o trend, který vnímám já a myslím si, že bych se na něm shodnul s většinou populace.

Dobrým příkladem pro dnešní dobu je oblast umělé inteligence (AI). Věřím, že mnoho lidí bylo překvapeno rychlostí, s jakou se ChatGPT rozšířil. Pouhé dva měsíce stačily, aby ChatGPT dosáhlo 100 milionů uživatelů, což je absolutní rekord. Druhému TikToku trvalo nabrat 100 milionů uživatelů 9 měsíců.

Kolem AI panuje takové nadšení investorů, že například start-upu Mistral.ai se povedlo vysbírat 105 milionů eur na projekt, který ještě nemá žádný produkt a první zaměstnance nabral pár týdnů před získáním fundingu. Prezentace pro investory měla pouhých 7 stránek. S ohledem na rychlost, s jakou se AI v poslední době vyvíjí, očekávám mnoho dalších příležitostí. Nicméně je třeba mít na paměti, že v současné době investice do AI pravděpodobně nebude na levné valuaci.

Dlouhodobé investiční strategie umělá inteligence „nevymyslí“, říká Jan Hlavsa z Fondee Názory Umělá inteligence (AI) mění finanční svět. Ochotní virtuální bankovní asistenti, ať už se jmenují George, Kate či jinak, už asi nikoho nepřekvapí. Možnosti využití AI ve světě peněz jsou ale mnohem širší. Na podobném principu jako nyní všude propíraná ChatGPT má totiž fungovat i program přední americké investiční banky JPMorgan Chase ale i dalších investičních obrů, jako jsou Goldman Sachs nebo Morgan Stanley. Brzy by tak AI mohla analyzovat a vybírat cenné papíry na míru potřebám klientů investiček. Mají se po bankéřích bát o svůj "job" i investiční poradci? Nad tím se ve svém komentáři zamýšlí zakladatel investiční platformy Fondee Jan Hlavsa. nst Přečíst článek

Skryté příležitosti

Další krok je „Hledání skryté příležitosti“. Snažím se najít trend který by v příštích třech až pěti letech mohl významně ovlivnit svět, avšak v současné době ho většina lidí nevnímá, či by se se mnou na jeho významu neshodla. Jako příklad takového trendu lze uvést narůstající míru obezity a související vývoj léků zaměřených na tuto problematiku.

Pro kontext uvedu pár čísel. Jen v USA, se míra obezity od roku 1960 více než ztrojnásobila. Zatímco na začátku 1960 bylo 13,6 procenta populace obézních, na konci roku byl tento poměr téměř 43 procent. WHO zároveň upozorňuje, že jde i o celosvětový problém a pokud by měl tento trend pokračovat, tak polovina světové populace bude v roce 2035 obézní anebo s nadváhou.

Z tohoto pohledu mohou léky na obezitu představovat nejen záchranu pro zdravotní systémy, ale i atraktivní investiční příležitost. Není cílem profitovat z cizího neštěstí, ale pokud se i alokace kapitálu přesune do tohoto odvětví, může to urychlit vývoj účinných léků. Jedna z prvních firem, které přinesla na trh lék se zajímavými výsledky, je dánská firma Novo Nordisk. Ačkoli se zdá, že tržní cena tohoto podniku již odráží očekávaný růst v tomto odvětví (k velkému skoku v ceně akcie došlo nedávno), existují i další firmy, které se vývojem léků na obezitu intenzivně zabývají.

Výrobce léku na obezitu je větší než ekonomika rodného Dánska. Útočí na post nejhodnotnější evropské firmy místo krále luxusu LVMH Zprávy z firem Farmaceutická společnost Novo Nordisk dosáhla dalšího milníku ve svém raketovém vzestupu: tržní hodnota dánské společnosti, která úspěšně otestovala lék na obezitu, přesáhla velikost její domácí ekonomiky. Novo má stejnou hodnotu jako všechny ostatní dánské blue chips akcie dohromady. A soutěží o titul nejhodnotnější evropské společnosti, který aktuálně drží výrobce luxusního zboží LVMH se značkami Louis Vuitton či Moët Hennessy. fry Přečíst článek

Ne všechno zlato, co se třpytí

Poslední krok spočívá v „Identifikaci plíživého trendu”, na němž by se v současnosti většina lidí shodla, avšak osobně předpokládám, že se bude vyvíjet jinak, konkrétně pomaleji. Za mě se jedná o rychlost penetrace automobilového trhu elektromobily.

Níže přikládám tabulku, jež zobrazuje, kolik různých kovů a množství by Tesla potřebovala k výrobě 20 milionů aut ročně. U některých kovů dokonce celosvětová produkce nedosahuje takový veličin, aby pokryla budoucí potřeby Tesly. A proto se domnívám, že i když trend elektromobility je silný a bude pokračovat, penetrace trhu nebude tak rychlá, jak nyní trhy předpokládají kvůli nedostatku nebo budoucí vysoké ceně těchto kovů. Na druhou stranu zde může být zajímavá příležitost investovat do společností jež tyto vzácné kovy produkují.

Investování do ETF fondů je populární. Je ale opravdu pasivní? Odpovídá portfolio manažerka Názory Investice do ETF kopírujících akciové indexy, nebo jiné „koše“ cenných papírů, se považují za jednoduchou alternativu pro začínající investory. Označení „pasivní“ je ale do jisté míry zavádějící. Každá investice je rozhodnutím mezi vícero alternativami. Rozhodnutí investovat někam je rozhodnutím neinvestovat jinde. „Každý akciový index má svá specifika a ty by měl investor znát,“ podotýká portfolio manažerka J&T Karin Šoóšová. Karin Šoóšová Přečíst článek