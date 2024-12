Politici v akci, na tři svátky vánoční se těší Fiala i Babiš

Ani závěr roku se neobejde bez politiků a politici bez politiky. Alespoň tedy někteří. Například šéf Senátu se nehodlá vzdát své promluvy k národu, tentokrát si k němu vybral 18. prosinec. Tedy den, kdy se před osmadvaceti lety uskutečnila vůbec první schůze horní komory parlamentu. Ostatní na výběr nemají, a ani to nepotřebují. Potřebují hlavně, aby byli slyšet. A to především občanští demokraté v ODS. Například ministryně obrany Jana Černochová, která si nepřeje, aby v Praze vedla koalici Spolu do voleb Markéta Pekarová Adamová z TOP O9. A co dělají a budou dělat ti ostatní? Fiala zřejmě co je třeba, samozřejmě Spolu. Andrej Babiš zapálil třetí svíčku na adventním věnci a marně si láme hlavu s tím, koho ještě neurazil.

Reklama

Miroslav Kalousek složil málem veřejný příslib: „Miroslav Kalousek nikdy nesliboval, ani netvrdil, že nějakou stranu založí. Byl jsem vždy přesvědčen, že nějaká strana vznikne, protože je tady poptávka po opuštěných reformních tématech. Platí, že stranu nezakládám, nehodlám v dohledné době do žádné vstoupit a že bych to ještě stíhal do voleb, to si nemyslím. Platí, že Miroslav Kalousek jako zakladatel strany do voleb do roku 2025 žádnou politickou stranu nezaloží.“ Tak pravil Kalousek. Pokud má ovšem plnění veřejného příslibu více možností, jedná se o příslib relativní.

Miroslav Kalousek končí v TOP 09 Politika Spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že vystoupil ze strany. Krok zdůvodnil odlišnými názory, než jaké prosazuje současné vedení. Ke spekulacím ohledně svého dalšího působení v politice včetně možného založení nové strany se nevyjádřil. ČTK Přečíst článek

Bývalý ministr školství Robert Plaga, pracuje na přípravě volebního programu pro vzdělávání a školství pro ANO. A vyhlíží křeslo ministra školství. „Moje chuť se vrátit k opravdové školské politice roste s tím, jak sleduji výkon současného ministra školství stanaře Mikuláše Beka, protože ten je tragický,“ řekl nynější šéf Rady Národního akreditačního úřadu. V čele úřadu ho sice schválil Fialova vláda, Bek však prosazuje zrušení současného a vznik nového úřadu. Mandát by tedy Plagovi zanikl. Pokud možno tak měsíc před volbami.

V Praze je moc dětí a málo škol. Tak ať jdou jinam, radí diskutující Názory Komentář protikorupčního experta a bývalého šéfa Transparency International Davida Ondráčky, který se nesl v duchu „Praha zamezuje přístupu ke vzdělání,“ rozpoutal živou diskusi na sociálních sítích. Vybíráme některé z příspěvků. Dopis čtenáře Přečíst článek

Reklama

Kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly letos v prosinci, pak by je podle průzkumu agentury Phoenix Research ovládlo hnutí ANO. Druhé místo by získala ODS, která ovšem ztrácí, dále se seřadila hnutí SPD a STAN. Do parlamentu by pronikla také KSČM, do sněmovny by se nedostali Piráti, ty by nyní volilo pouze 4,1 procenta respondentů. Samostatně by sněmovní práh nepřekročily ani TOP09 a KDU-ČSL. A je to.