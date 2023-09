Eva Hlavsová (Fondee): Mladým jsme vzali jistotu důstojného důchodu, naučme je alespoň investovat

Všichni asi trochu tušíme, že Češi na tom stále nejsou s finanční gramotností moc dobře. Odborníci i média bijí na poplach už řadu let, přesto školství ani rodiče zatím nebyli schopni jednat. Důkazem, že bylo potřeba něco dělat už dávno, je bezradnost Čechů v době rekordní inflace, která je jen za loňský rok připravila o více než 15 procent úspor. Jen málokdo z nich věděl, kam peníze uložit, aby o ně nepřišel, natož aby je zhodnotil. Obávám se, že pokud mladou generaci nenaučíme smysluplně spořit a investovat, tak na to ve stáří doplatí.

Důvod, proč tomu tak je, je také celkem prostý. Z průzkumů mezi spotřebiteli, které si investiční platforma Fondee pravidelně nechává vypracovat, opakovaně vyplývá, že Češi investování neznají. Ohromná skupina lidí prostě nikdy investování nepřičichla, takže neví, jak to funguje či jak začít. A protože si se slovem investice (správně) spojuje riziko, cítí také strach se do čehokoliv pouštět.

Spořáky a stavebko? To je tristně málo

Ve výsledku ta finančně gramotnější část společnosti, která nežije z ruky do úst, své volné peníze „zhodnocuje” na spořicím účtu či stavebním spoření – produktech, které odkoukali od svých rodičů. Na otázku, do čeho investují peníze, nám posledně 30 procent respondentů uvedlo, že na spořicím účtu. Na dalším místě bylo v 17 procent stavebko, byť jeho obliba v posledních letech klesá. Počet lidí, kteří investují do cenných papírů či fondů, sice roste, přesto jich je oproti těm, kteří „investují na spořácích či stavebkách“, pořád jen zlomek.

V porovnání s jinými evropskými národy jsou Češi zkrátka přeborníci ve střádání peněz na spořicích účtech či ve slamníku. Bohužel se tak o část úspor připravují. Byť spořicí účty dnes kvůli vysoké inflaci nabízejí „štědrý úrok”, nominálně šest procent ročně, stejně v porovnání s inflací prodělávají. Ta za prvních sedm měsíců roku 2023 dosahuje přibližně sedmi procent. Letos si zatím s inflací neporadily ani byty. Jejich hodnota klesla o více než desetinu. Oproti tomu zainvestování do akciového S&P 500 se do července zhodnotilo i po započtení inflace o 13 procent.

První investiční krůčky Gen Z

Právě divoká inflace a kolabující důchodový systém Čechům prokazatelně začíná otevírat oči, a to hlavně v případě mladších generací. Letos Fondee provedlo další průzkum mezi generací Z (16-26 let) a dozvěděli jsme se, že právě i kvůli inflaci a důchodu má potřebu investovat. Jenže čtvrtina vůbec nevěděla, jak začít. Jen šest procent z oslovených mladých lidí vedou k investování rodiče. Pokud je ale vyhlídka na budoucnost taková, že se o sebe lidé budou muset primárně postarat sami, mělo by toto číslo rychle vzrůst.

A tím se dostáváme k jádru problému - v Česku se nechává finanční gramotnost na rodičích, školy se výuce finanční gramotnosti věnují jen velmi okrajově. Pokud tedy investicím nerozumí rodiče, logicky jim nerozumí ani jejich potomci. Zřejmě tak nezbývá nic jiného, než aby školství alespoň jednu generaci finanční gramotností vybavilo. Souhlasí s tím sama generace Z. Dle již zmíněného průzkumu 61 procent z nich si přeje, aby se v lavicích o investování mohli něco naučit.

Nemusí přitom jít o nic náročného, řada učebních materiálů či dokonce mobilních aplikací pro výuku finanční gramotnosti existují. Za mě je nicméně zásadní, aby si mohli investice v rámci možností osahat a za pomoci praktických příkladů překonali prvotní bariéry.

Základní principy investování nejsou raketová věda a velmi snadno je lze předat hravou formou. Ostatně to samé platí i pro jejich rodiče – například do ETF fondů lze investovat od tisícovky a stačí k tomu mobilní aplikace.

To vůbec nejdůležitější ale je, aby se s tím konečně začalo. Ostatně pokud stát i veřejnost ví, že se o mladé generace ve stáří nebude umět postarat tak, jak se staral o jejich rodiče či prarodiče, je potřeba alespoň lidi vybavit takovými schopnostmi, aby se o sebe postarali sami.

