Manželé Hlavsovi prodali Fondee českému miliardáři

Skupina Direct Pavla Řeháka kupuje stoprocentní podíl v investiční aplikaci Fondee od Evy a Jana Hlavsových.

Reklama

Investiční platfomu Fondee, která je na trhu sedm let, získává skupina Direct Pavla Řeháka. Skupina vznikla kolem pojišťovny Direct. Řehák informaci o akvizici sdělil médiím, Hlavsovi klientům. „Získali jsme parťáka pro náš další rozvoj – českou skupinu Direct. Po sedmi startupových letech dozrál čas, aby se Fondee rozvíjelo pod křídly velké firmy s velkým kapitálem, která nám umožní růst, zlepšovat služby a tvořit nové produkty pro naše klienty,“ uvedli zakladatelé v prohlášení.

„Direct je velká finančně silná skupina, která podpoří náš další růst. Spadá pod ni Direct pojišťovna, Direct auto, Direct nadace, leasingová společnost Birne a systém pro firemní výdaje Fidoo. Skupina Direct pečuje o více než 900 tisíc klientů v České republice a v Polsku,“ dodali Hlavsovi. „Fondee bude čtvrtým pilířem, na kterém naši budoucnost budeme stavět,“ řekl serveru Seznam Zprávy Řehák.

Jan Hlavsa: Kvalitní vzdělání v Česku je v nedohlednu Názory Děti míří zpátky do škol a je to právě školství, co hraje prim v politických vyjednáváních o státním rozpočtu na příští rok. Je to podobné jako loni, kdy se také ve školství hledaly úspory, byť v mnoha oblastech je ve školství peněz málo. Nedá se nesouhlasit s názorem, že do kvalitního vzdělání se vyplatí investovat, jenže nehledě na to, kolik školství ze státní kasy dostane, kvalitní vzdělání je v nedohlednu a rodiče za něj stejně musejí platit po vlastní ose. Jan Hlavsa Přečíst článek

„Teď navyšujeme a posilujeme kapitál firmy tak, aby měla platforma zdroje na další rozvoj a expanzi jak v Česku, tak v Polsku,“ dodal. Fondee nyní působí v Česku, na Slovensku a v Polsku. Do zisku by se podle Řeháka mohla dostat v prvním čtvrtletí příštího roku.

Reklama

Transakci nyní schvaluje Česká národní banka. Eva a Jan Hlavsovi zůstanou ve vedení Fondee, jak sdělily obě strany transakce.

Řehák nyní posiluje svou skupinu, chce se více vydat investičním směrem. Nedávno představil vytvoření nového fondu, zaměřeného na české projekty.