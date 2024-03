Politický diář Jany Havligerové: Politici přitvrdili, evropské volby se blíží

Andrej Babiš si pořídil kohouta. Jmenuje se Silver a nemá rád ukrajinské obilí. Je prý kontaminované, říká na rozdíl od Fialy, Výborného a celé té party, která ničí naši zemi. Tedy říká. Určitě si to myslí. Jinak by Babiš neříkal, Silvere řekni to.

V kanceláři exprezidenta Zemana se netrhnou dveře. Jen v minulém týdnu bývalou hlavu státu poctili návštěvou premiéři Robert Fico a Viktor Orbán, o den později zase politik Peter Pellegrini. Ten kandiduje v nadcházejících prezidentských volbách na Slovensku. Staré lásky nerezaví.

Ministři Bek, Bartoš a Rakušan důrazně požadují změnu letošního státního rozpočtu. Na mimořádném jednání vlády žádali mimořádně každý o další tři miliardy korun. Ministr Stanjura jim nejspíš nějaké finance pustí, nic mimořádného to nebude. Na škrty a úspory kýváme, ale peníze jsou potřeba.

Danuše Nerudová hlásá, že tahle země na mladé kašle. „Chtějí dostupné bydlení, nemají ho. Chtěli euro, nemají ho. Chtějí být slyšet, starší jim říkají, ať raději mlčí. Jediné co, možná budou mít důchody. Tak proč by mladí chtěli bránit zemi, ptá se skoro jednička na kandidátce Starostů do eurovoleb. Přesvědčuje o tom i své syny?