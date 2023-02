Dopis čtenáře: Miloš Zeman nestál proti komunistickému režimu. Byl jeho součástí

Na nejnovější komentář Jany Havligerové hodnotící politickou éru Miloše Zemana reagoval čtenář Newstreamu Petr Skalský. Mystifikací kolem Zemana je podle něj mnoho. Třeba, že je intelektuál. „Nikdy jím nebyl a ani nemohl být. Byl vždy součástí systému a jeho motorem byla jen touha po moci,“ píše Skalský.

Dovoluji si reagovat na článek Zemanova cesta. Od muže listopadu k technologovi moci. V článku se píše, že Zemanův článek Prognostika a přestavba, který vyšel v Technickém magazínu (TM) v 08/89 byla bomba. Nebyla! Můj názor byl, už od jeho přečtení na přelomu 9-10/89, že se jedná o hloupý propagandistický kompilát lží, polopravd a pravd, tak jak bylo v tehdejším tisku obvyklé a jeho protirežimní zaměření jsem tehdy považoval za hru StB. A vzhledem ke kritice přestavby možná i KGB. Další konání Miloše Zemana v politice ukázalo, že druhá varianta je správná.

Až se zdá, že prognostik jsem byl spíš já než Miloš Zeman. (Jen tak na okraj. K čemu je prognostik, který napíše knihu Jak jsem se mýlil v politice?). K mému tvrzení mě vedla jen logická dedukce, vzdělání a život v socialistickém ČSSR. Ale trochu konkrétně.

Pokud se kritizuje, tak kritika musí být založena na doložitelné a zcela evidentní pravdě, což určitě není tvrzení Miloše Zemana v článku v TM, že školství máme mnohem horší než Nepál, a že v mnoha afrických zemích je život na vyšší úrovni, než u nás. Tyto lži v mých očích zcela znevěrohodnily celý článek a můj pohled na něj začal být kritický a obezřetný. Navíc díky této lží by bylo možno vždy prohlásit, že to je přece jasný nesmysl, a že nikdo něčemu takovému nemohl věřit.

Narcista, ne intelektuál

Další děj, který se odehrál ještě v roce 89, jen utvrzoval můj názor. Miloš Zeman se objevil v TV debatě (snad z Činoherního klubu) a následně na tribuně při demonstraci na Letné. To vše na základě jednoho, podle mě slaboduchého, článku v TM! Tomu se říká chucpe.

Po mnoha letech, když internet nabídl mnoho informací, jsem si zjistil, že se opravdu stalo to, co Miloš Zeman očekával. Vyhodili ho z místa účetního Agrodatu, které pro něj muselo být velmi ponižující a byl přijat jako prognostik do Prognostického ústavu. To musel být pro něj strašný trest. Říkalo se tomu, být vykopnut směrem vzhůru. A jak se dostal do OF? Přivedl ho tam zahraničně-politický redaktor Svobodného slova Petr Kučera. To je další podezřelá okolnost, která ve mně, vzhledem k tomu, že Petr Kučera do Svobodného slova nastoupil na tuto funkci v roce 1973 (závěr normalizace), nevzbuzuje žádnou důvěru.

Tolik jen k výš uvedenému článku. Mystifikací kolem Miloše Zemana je mnoho. O tom, že o sobě tvrdil, že je prognostik, jsem už psal. Existuje i kniha, v které ho její autor považuje za intelektuála. To bylo jen přání Miloše Zemana, být intelektuálem. Nikdy jím nebyl a ani nemohl být. Už jen z dikce definice intelektuála, která říká, že intelektuál z místa mimo systém, systém kritizuje a vytváří ideje a inspirace k ideovým cestám. To nikdy nenastalo, Miloš Zeman byl vždy součástí systému a jeho motorem byla jen touha po moci a tím dokázat svou intelektuální nadřazenost a ten motor byl poháněn záští k těm, kteří jemu, narcisnímu typu člověka, zkřížili cestu.

