David Ondráčka: Stanjurovy tupé škrty Česko připraví Česko o peníze z Evropy a budoucí prosperitu

Ministr financí Zbyněk Stanjura navrhl zvýšit takzvanou kofinanci u strukturálních programů EU fondů s tím, že tím stát ušetří. Stane se úplný opak, protože obce, města, příspěvkovky, školy, nemocnice, sociální služby, neziskovky volné peníze na kofinancování nemají, tak nebudou podávat projekty, a celé programy EU fondů nevyčerpají svou alokaci. Česko si tak úplně zbytečně podřezává svou budoucí prosperitu.

Je to příklad tupého škrtu dělaného od stolu ministerstva v Letenské, kde asi ministrovi poradci vůbec netuší, jak EU fondy fungují, v jakém stavu je jejich čerpání. Napsali si do návrhu úsporu 4,6 miliardy korun, ale ta je úplně fiktivní, není k ní žádná dopadová analýza, je to vycucané z prstu, a nestane se to. Česko reálně o peníze z Evropy přijde.

EU fondy jsou komplexní mechanismus, programy musí splnit určité cíle a indikátory, schvalují se v několika stupních. Pokud se nenaplní, peníze se neproplácí a členský stát o ně přichází. Proto bývá na konci období vždy takový stres, jestli se stihne maximum vyčerpat. Takhle amatérsky a zaslepeně ideologicky se snad nedá řídit stát a rozpočet. Důležité změny ve veřejné politice mají být dělány na základě analýz, dat a konzultací s odborníky a lidmi v praxi. Jinak to dopadá takto.

Veřejné služby se osekají

Jediným výsledkem v praxi bude zásadní ohrožení poskytování veřejných služeb lidem a destabilizaci sektoru veřejně prospěšných služeb. Pokud stát krouhne EU fondy, tak by musel tyto činnosti zajistit ze svých zdrojů, ale ty nemá. Některé programové výzvy nebude možné vyhlásit nebo se jejich vyhlášení výrazně odsune, takže se pak nestihnout termíny.

Řada veřejně prospěšných investic a služeb nebude realizována, protože nepřijdou projekty. Obce už teď dávají najevo, že kofinanci nebudou platit (nemají z čeho), ani pro své zřizované organizace, třeba školy a domovy seniorů. A pokud třeba v Praze má ve veřejné prospěšnosti subjekt dát 50 procent ze svého, bude to pro většinu organizací neřešitelné.

V praxi prostě nebudou projekty na opravy škol a školek, nemocnice nebudou rekonstruovat, domovy důchodců nebudou investovat do rozšíření kapacit, nebudou peníze na regionální školství, nebudou projekty na inovace, dopadne to třeba na sociální služby, odlehčovací služby seniorům, péči o postižené, nebudou peníze na dostupnější bydlení. Nebudou projekty na pomoc osobám propuštěným z výkonu trestu, podpory boje proti závislostem nebo azylové domy. Ale pak stát nebude schopen reagovat na taková slepá místa v systému služeb. A neřešení sociálních problémů se nám nakonec vždy vrátí a v důsledku je to celé mnohem dražší.

Nulová předvídatelnost státu

Všechno se navíc dělá uprostřed běžících programů, jsme teď zhruba v polovině implementačního období strukturálních fondů. Je to silný zásah do podmínek čerpání během hry a předvídatelnost státu je tak nulová. Subjekty jsou hozeny do vody, nepočítaly s tím, nemohou se připravit a jiné zdroje najít.

Protestují prakticky všichni, kraje, města, obce, vysoké školy, vědecké a výzkumné ústavy, kulturní instituce. Nevládní organizace sepsaly pod koalicí NeoN otevřený dopis, kde ukazují dopady na tento sektor.

EU fondy, šance na modernizaci země

Žijeme v období, asi posledním, kdy do Česka tečou EU fondy ve velkém. Je tady příležitost je využít k modernizaci země, zlepšit kvalitu infrastruktury, financovat technologické změny, ale taky pomoci zaostávajícím krajům, obnovit pohornickou krajinu a vyrovnávat nerovnosti mezi různými regiony. V dalším období už to bude jinak a EU fondů bude citelně méně. A proto je úplně absurdní, aby tuhle příležitost podkopával sám ministr financí. Ten má dělat opak. Má být první, kdo bude tlačit na smysluplné a efektivní využití těchto peněz.