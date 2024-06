České prvenství. Země má nejvyšší daň z příjmu právnických osob v rámci států V4

Česko má nejvyšší daň z příjmu právnických osob ze zemí visegradské skupiny (V4), její letošní zvýšení z 19 na 21 procent tuto pozici potvrdilo.

Nižší sazby korporátní daně však na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku nejsou dostupné pro všechny firmy, zdanění se tam liší podle velikosti a sektorového působení společností. Uvádí to studie poradenské společnosti Forvis Mazars. V regionu střední a východní Evropy nebylo Česko jedinou zemí, která letos zvýšila zdanění firem, k podobnému kroku sáhlo také Slovinsko.

Studie upozorňuje, že nastavení základní sazby korporátní daně nemusí dokonale vypovídat o daňovém zatížení firem v jednotlivých zemích. „Pokud zohledníme další specifika daňových systémů zemí V4, zdanění právnických osob nemusí v Česku vycházet jako nejvyšší. Třeba v Maďarsku, které se prezentuje nejnižší sazbou daně z příjmů právnických osob v EU devět procent, může dosahovat celkové zdanění firem v některých sektorech až 50 procent,“ uvedl vedoucí partner daňového oddělení Forvis Mazars v České republice Pavel Klein.

Slovensko a Polsko uplatňují zvýhodněné sazby daně pro menší firmy. V Polsku je obecná sazba daně 19 procent, podniky s příjmy do dvou milionů eur (49,4 milionu korun) ale platí daň devět procent. Na Slovensku platí 15procentní sazba daně pro firmy, jejichž příjmy za zdaňovací období nepřesáhnou 60 tisíc eur (1,5 milionu korun), ostatní společnosti mají sazbu 21 procent.

Sazby korporátní daně se letos ve většině zemí střední a východní Evropy nezměnily. Ke zvýšení sazby kromě Česka přistoupilo Slovinsko, které ji posunulo z 19 na 22 procent. Ke snížení sazby daně naopak sáhlo Rakousko, kde klesla z 24 na 23 procent. Od pandemie covidu-19 Rakousko podruhé snížilo daň z příjmu právnických osob o jeden procentní bod.

