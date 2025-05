David Ondráčka: Orbán si jde pro sprej na „hmyz“, na všechny

Orbán ztrácí v Maďarsku půdu pod nohama a jeho strana podporu. Bojí se, že může prohrát příští volby, přijít o moc i o svou imunitu. Začíná z posledních sil hystericky kopat kolem sebe, eskaluje rétoriku. Orbán věří, že mu ten „hmyz“, tj. opozice, média, soudci, firmy, nevládky, tam leze z ciziny. Chce Úřad pro ochranu suverenity, který může zařadit na černou listinu a pokutami zničit každou entitu, která má jakékoli financování ze zahraničí, včetně EU fondů, a bez možnosti se odvolat. Úplně v ruském stylu.

Všichni jste hrozba maďarské suverenitě

Za „hrozbu maďarské suverenitě“ zákon považuje jakékoliv ovlivňování veřejného mínění (třeba komentář na Newstreamu...), podporu demokratické debaty nebo zpochybňování hodnot definovaných státem, jako je křesťanská kultura a tradiční role rodiny.

Nový úřad vytvoří černou listinu, seznam organizací, které přijímají podporu ze zahraničí a tím ohrožují suverenitu Maďarska. Orbán fakt věří, že mu ten „hmyz“ (opozice, média, soudci, úředníci, investoři, nevládky) tam leze z ciziny a někdo mu ho tam za úplatu posílá. Všichni mají být součástí „velkého jarního úklidu“, kritika je prostě zločin. Je to poslední fáze paranoika u moci, ztráta kontroly, démonizace všech, likvidace nezávislosti.

Jde o pokus o definitivní umlčení posledních nezávislých médií nebo jakékoli organizace, která se ještě nebojí být kritická k vládě Orbána. Opozice to celkem pochopitelně označuje za autoritářský krok v rozporu s unijním právem a demokratickými hodnotami. Pokud projde, Maďarsko jako člen EU, už otevřeně bude mít formu vládnutí jako Putin v Rusku.

Slova ztrácí význam

Je mimořádné, jak si autoritářské režimy hrají s významy slov jako s plastelínou; hnětou je a převrací významy. Je to orwellovský doublethink v praxi. Návrh zákona se jmenuje „O transparentnosti veřejného života“, což zní skvěle, zvlášť pro někoho, kdo roky hájil otevřenost jako šéf Transparency International. Ale ve skutečnosti jde o nástroj cenzury, absolutní tmu bez možnosti odvolání, s hrozbou likvidace. Drž hubu, nebo tě zostudíme, zařadíme na černou listinu a pak zničíme pokutami. A máme na to jasnou páku. Celá ta absurdita má ještě razítko „veřejného zájmu“. To je na tom fascinující a děsivé. Ještě když vidíme, jak Orbán záměrně mluví o lidech jako o hmyzu, na který si vezme sprej.

Dostal jsi stovku z ciziny? Zaplať pokutu 2 500. A pak skončíš

Je to domyšlená cesta, jak všechny kritiky zničit. Za zahraniční podporu se bude považovat i pokud maďarský občan žijící v zahraničí nebo občan s dvojím občanstvím žijící v Maďarsku, pošle dar maďarskému médiu nebo si třeba jen předplatí jeho podcast. Pokud mediální organizace přijme takovou „zahraniční“ podporu, musí stejnou částku zaplatit do tzv. Národního fondu pro spolupráci a hlavně zaplatit pokutu ve výši 25násobku částky této podpory.

Rozuměj, nějací nastrčení lidé z ciziny pošlou médiu nějaké peníze, to Orbánův režim umí hladce zařídit. A okamžitě nastoupí Úřad a dává vám pokutu 25x vyšší, než jen ten dar nebo předplatné. Takhle finančně zničíte jakoukoli organizaci, médium nebo i firmu za pár měsíců. To nemůže nikdo ustát.

Úřad už připraven, přezkum nebude

Tento úřad mimochodem už byl zřízený v prosinci 2023 a jen čeká na pořádné pravomoce. Je připravený okamžitě začít konat, trhat jako správný maďarský vlčák. Má pravomoc vyšetřovat i jednotlivce přijímající peníze ze zahraničí. Představte si, že vás někdo pozve vystoupit na nějakou konferenci třeba do Česka, zaplatí vám cestu a hotel. Takže to je okamžitě bráno jako zahraniční podpora, vrátíte ty peníze do státního Fondu a hned máte 25x tolik zaplatit jako pokutu, obratem exekuovanou. Rozmyslíte si, jestli někam jezdit, anebo spíš jestli se ještě do Maďarska vracet.

A hlavně nemáte vůbec žádnou možnost přezkumu, administrativního ani soudního, je to jednoinstanční, konečné rozhodnutí. To je úplné popření mechanismů právního státu a systému brzd a protiváh. Úřad rozhodne, dá vám zničující pokutu a nemáte možnost se nikam odvolat, nikde žádat o přezkum.

Konec daňových asignací

Cílem je každého kritika finančně vyhladovět. Organizace na černé listině přijdou o přístup k darům z daňových asignací. (Jde o způsob financování neziskového sektoru, kdy daňový poplatník může darovat část svých daní - v Maďarsku je to jedno procento - na podporu neziskovým organizacím - pozn. red.). To je teď jeden z nejdůležitějších zdrojů příjmů pro občanské organizace a nezávislé redakce v Maďarsku. Pro většinu to je vlastně jediná cesta jak finančně přežít, když je podpoří přes své 1% své daně z příjmů jednotliví lidé. A to jim teď Orbán zatrhne. Takže vlastně řekne, lidi vám peníze posílat nemůžou, z ciziny to je zakázané a jde s tím zničující pokuta. A maďarské firmy dostanou jasný signál, že kdo něco pošle, tak je nepřítel státu. A samozřejmě je to i osobní na konkrétní lidi. Takže vedoucí těchto organizací by museli podávat majetková přiznání a fakticky zveřejnit svá daňová přiznání, která dá vláda obratem na web.

Česko

Proč o tom celém píšu? Myslím, že v naší předvolební době má smysl ukazovat, že tohle je nebezpečný směr a takové zbraně se vždy obrátí proti všem. Vůbec nepochybuji, že podobné nesmysly začnou vymýšlet a vážně se jimi zabývat i naši populisti. A že těch zajíčků, co by chtěli křeslo ve sněmovně, se nám vyrojilo hodně. Jen si neuvědomují, že podobný nástroj v rukou vlády může zničit úplně každého. I je osobně, když oni budou zrovna v opozici a kritizovat vládu.