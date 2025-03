David Ondráčka: Forrest Gump české politiky, Miroslav Jansta byl u všech zásadních věcí

Miroslav Jansta, zatčený v kauze korupce v Motole, je takový Forrest Gump české politiky. Byl u všeho zásadního, co se po revoluci v posledních 35 letech v české politice a jejím zákulisí šustlo.

Rozhodně zatčení Jansty mocně zahýbalo zákulisím české politiky, byznysu i sportu, protože měl vazby na úplně všechny. V mnoha kancelářích teď panuje strach, co všechno kolem této megakauzy vyplave na povrch. Třeba miliardář Dušan Palcr z okruhu J&T Banky byl v pozici svědka kvůli Janstovu podezření na praní peněz také na výslechu u policie.

Čaroděj zákulisí

Čaroděj Jansta a jeho příběhy zákulisí by vydaly na výživnou knihu. Tvrdil o sobě zbavnou formou, že byl u všeho podstatného. Od přebírání vlády od komunistů v roce 90, přes dělení republiky, po všechny vlády ČSSD, kde měl výsadní lobbistické postavení, až po sport, kde řídil klíčovou střechu Českou unii sportu (ČUS), pohrobka ČSTV. Uměl sehnat peníze od ČEZ, proto ten byl roky sponzor jeho basketbalového klubu v Nymburku. A roky také vyhrával ligu. Procesoval věci, zařizoval, projoval lidi, prostě zákulisní šíbr.

Mám osobní vzpomínku za vlády Paroubka, kdy jsem tehdy v čele Transparency potřeboval něco probrat s premiérem. Ale schůzka se nedohodovala přes sekretariát ve Strakovce, kam bychom zavolali, jestli by si premiér nenašel čas. Muselo se zavolat Janstovi a příští středu byla schůzka. Byl jsem na ní s premiérem sám, akorát v rohu seděl Jansta, poslouchal a mlčel. Dveřník, klíčník moci. Tak to fungovalo, a upřímně dodnes funguje, jen s jinými osobami.

David Ondráčka: Česká republika Motol. Papiňák naštvanosti se plní Názory Vlna korupčních kauz v posledních letech zase výrazně roste. Každý týden se dozvíme o novém zatýkání, zásahu NCOZ, dalších organizovaných skupinách. Veřejnost dlouho drží, ale není slepá a hluchá. Vidí, jak ji část elit okrádá a ještě u toho mlaská, a oni mají hlouběji do peněženky. Papiňák naštvanosti se plní a hrozí nehezkým výbuchem, už zase. David Ondráčka Přečíst článek

Nakonec v té base může skončit

Jansta si ale prostě nemůže pomoct, do všech šedých až úplně černých kšeftů prostě jde. Roky balancoval na tenké hraně nebo ho to nakonec vždy minulo, ale nakonec v té base fakt může skončit (už nyní sedí ve vazbě). Nějak ustál předchozí soud kolem sportovních dotací s Peltou, ale tentokrát se topí v mnohem hlubší studni.

Zatkli ho mimochodem v advokátní kanceláří Chrenek, Toman, Kotrba (je to právnická firma roku v oblasti veřejných zakázek), kde Jansta sídlil. Prodal svou kancelář právě Chrenkovi (synovi jednoho z miliardářů, majitele Třineckých železáren) a zůstal v ní také vlivný advokát Toman, úzce navázaný na ODS, dodnes dělá pro řadu státních a městských firem.

Basket Nymburk

Jansta teď rezignoval na funkci předsedy ČUS i Basketbalové federace s ostudou, přímo z vazby. Ale veřejné prachy opravdu sehnat uměl. Bez jeho kontaktů kolem dotací nebo vazeb na státní firmy by se hodně věcí ve sportu nepohlo. Sponzoring polostátní firmy ČEZ u jeho vlastního klubu v Nymburku je hezký příklad. Přesto je až trochu komické, když mu sportovní federace dojemně děkuje za roky skvělé práce, zrovna když on sedí ve vazbě kvůli praní peněz.

O sportovním zákulisí, dotacích a sponzoringu si asi nikdo příčetný velké iluze nedělá. Přesto tyto rezignace starých bafuňářů, žab na prameni (Jansta, dříve třeba Kaderka v tenise nebo Moučková v Sokole), otvírají určitou šanci dělat ten sport trochu jinak. Po 35 letech by mohla doba šíbrů a dealmakerů končit. Sportovní samosprávy to ale musí využít a jednat důsledně.

David Ondráčka: Věznice jsou zastaralé a přeplněné. Ministr Blažek kriticky selhává Názory České vězeňství je v krizové situaci, je to ukázka selhávání státu. Chybí peníze, personál, technika, plnou odpovědnost za to nese Ministerstvo spravedlnosti. Věznice jsou zastaralé a přeplněné, vězni jsou v celách po deseti a více lidech, žádný fešácký kriminál to fakt není. To chce ministr Blažek fakt nechat dojít až do stavu, kdy tam začnou umírat lidi, bude se utíkat nebo dojde k bojům uvnitř věznic? Pak to bude mediální a politické téma? David Ondráčka Přečíst článek

Jansta a ministr sportu

V čele střechové ČUS (České unie sportu) byl Jansta dlouhou dobu de facto nejvlivnější muž v českém sportu, byl jakýsi nepsaný ministr sportu. Za takové ministerstvo lobboval, byť by na takovou funkci posadil někoho jiného (on by to řešil zezadu). Samozřejmě změna v čele ČUS by měla znamenat i prošetření třeba pronájmů lyžařských areálů a horských chat, a finančních podmínek, za kterých se prodávaly a pronajímaly.

Zástupci sportovních svazů dlouho zdůrazňují, že hlavně potřebují větší stabilitu peněz. Tedy vlastní rozpočtovou kapitolu, aby měli alokaci státních peněz jistou. A aby těch peněz bylo každý rok víc. Cílem Jansty a spol. bylo zřízení ministerstva sportu s rozpočtem aspoň 12 až 15 miliard. Argumentují: chcete snad, aby děti seděly u mobilu, nehýbaly se, fetovaly a tloustly? Mají sice už dnes svou Národní sportovní agenturu, ale ministerstvo by bylo ještě lepší. Český Forrest Gump rozhodně kus vlivu ztrácí, ale uvidíme.